Если работа дистанционная

Источник материала: Асiповiцкi край

Продолжаем знакомиться с новшествами, содержащимися в недавно принятом Трудовом кодексе. В нем появилось и такое понятие, как «дистанционный труд». Кого это касается, рассказывает начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Старовойтова:

— Многие полагают, что в этом случае речь идет исключительно о работниках IТ-сферы, но это не так. Удаленную работу можно оформить для специалистов интернет-торговли, маркетологов и даже педагогов. Договор или контракт для «удаленщиков» — такой же, как и для всех остальных. Несмотря на то что человек работает не в офисе, на дистанционную работу распространяются все обязательные нормы: режим работы, обеденное время, отпуск, оплата временной нетрудоспособности. Особенностью данной формы трудовых отношений будет являться то, что нанимателю не нужно оборудовать рабочее место, а в трудовом договоре обязательно должно быть указано, что работа является дистанционной.

Можно назвать и ряд других важных новшеств. Во время отпуска теперь разрешается работать по совместительству полный рабочий день, тогда как предыдущая версия Трудового кодекса предусматривала в таком случае только половину дня. Работников смогут на срок до шести месяцев отправлять к другому нанимателю, что очень актуально, например, для урегулирования помощи сельхозорганизациям во время страды. Станет больше выходное пособие, если работнику предлагают перейти на полставки или сокращенную неделю. Основные моменты, которые учтены в новом Трудовом кодексе, — развитие гибких форм занятости, обеспечение эффективного производственного процесса и прав работника.