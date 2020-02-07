Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 1,6 %

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси за январь уменьшились на 1,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это порядка 150 миллионов долларов в эквиваленте. Отрицательная динамика обусловлена плановым погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте. Их общая сумма превысили 550 миллионов долларов.





Таким образом, в настоящее время резервные активы составляют примерно 9 миллиардов 243 миллиона, что по-прежнему значительно превышает запланированный объём.