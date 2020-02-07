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Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 1,6 %

07.02.2020 18:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси за январь уменьшились на 1,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это порядка 150 миллионов долларов в эквиваленте. Отрицательная динамика обусловлена плановым погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте. Их общая сумма превысили 550 миллионов долларов.

Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 1,6 %

Таким образом, в настоящее время резервные активы составляют примерно 9 миллиардов 243 миллиона, что по-прежнему значительно превышает запланированный объём.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси за январь уменьшились на 1,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это порядка 150 миллионов долларов в...
 
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