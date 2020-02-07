﻿ Стало известно, как комары «видят» тепло своих жертв. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, как комары «видят» тепло своих жертв

07.02.2020 18:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Малярийные комары и их ближайшие родичи научились «видеть» тепло тела человека и животных при помощи рецепторов, которые другие насекомые используют для защиты своего тела от переохлаждения. К такому выводу пришли генетики, статью которых опубликовал научный журнал Science. Об этом сообщает издание ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Syed Ali / Unsplash

«Москиты переносят инфекции, которые каждый год уносят жизни свыше 700 тысяч человек. Эти насекомые используют тепло для того, чтобы находить теплокровных жертв. Мы показали, что предки комаров приобрели эту способность во время перехода на новую „диету“, приспособив для этого рецептор, который их двукрылые родичи использовали для защиты от холода», — отмечают исследователи.

Комары находят жертв сразу несколькими путями. Сперва насекомые вычисляют их положение по избытку углекислого газа в воздухе, а потом используют тепло тела, а также пар и молекулы молочной кислоты, которые присутствуют в поте человека и животных, для того, чтобы выбрать точку для посадки.

В надежде создать средства, которые отпугнут насекомых или застав\т их игнорировать человека биологи уже достаточно давно изучают то, как работает обоняние комаров и их тепловое зрение. В последние годы эти исследования стали особенно важными из-за того, что комары становятся все более устойчивы к действию химикатов и ловушек.

Генетики из Гарварда и их коллегизаинтересовались тем, как африканские малярийные комары (Anopheles gambiae) научились «видеть» тепло, которое излучает тело их жертв и отличать его от других источников инфракрасного излучения.

«Тепловизор» комаров

Ученые уже достаточно давно пытались найти «тепловизор» этих кровососущих беспозвоночных, однако все известные гены, которые насекомые и позвоночные животные используют для того, чтобы измерять температуру окружающей среды и избегать перегрева, не играли подобной роли в организме комаров. Их блокировка и удаление никак не повлияла на способность разносчиков малярии находить новых жертв.

Авторы статьи подошли к этой проблеме с другой стороны, заметив, что у мушек-дрозофил, далеких родственников комаров, есть еще один тип рецепторов, который помогают избегать переохлаждения. Это натолкнуло исследователей на мысль, что комары научились «видеть» тепло с помощью подобных клеток.

Генетики проследили за тем, как меняется поведение Anopheles gambiae, если из их генома удалить гены, которые отвечают за работу трех подобных рецепторов, IR21a, IR25a и IR93a. Опыты показали, что роль «тепловизора» комаров играли рецепторы IR21a, которые покрывают значительную часть антенн насекомых.

Ученые выяснили, что эти нервные клетки очень чувствительны к перепадам температур, особенно в области между 30 и 37 °C, куда входят типичные температуры тела человека и тех животных, чью кровь пьют малярийные комары. Потеря этих нейронов сделала охоту Anopheles gambiae примерно в три раза менее успешной даже в том случае, если все химические «опознавательные черты» человеческого тела присутствовали рядом с ними.

Удаление гена также привело к тому, что насекомые с поврежденными рецепторами IR21a перестали реагировать на движения рук ученых и спасаться от их ударов. Это позволяет надеяться на то, что средства, которые блокируют работу этой части антенн комаров, значительно облегчат жизнь всех их жертвам, заключают ученые.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для этого насекомые используют специальные рецепторы, которые располагают на их антеннах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 1,6 %
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика