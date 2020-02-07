Стало известно, как комары «видят» тепло своих жертв

Источник материала: Tut.by

Малярийные комары и их ближайшие родичи научились «видеть» тепло тела человека и животных при помощи рецепторов, которые другие насекомые используют для защиты своего тела от переохлаждения. К такому выводу пришли генетики, статью которых опубликовал научный журнал Science. Об этом сообщает издание ТАСС.



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«Москиты переносят инфекции, которые каждый год уносят жизни свыше 700 тысяч человек. Эти насекомые используют тепло для того, чтобы находить теплокровных жертв. Мы показали, что предки комаров приобрели эту способность во время перехода на новую „диету“, приспособив для этого рецептор, который их двукрылые родичи использовали для защиты от холода», — отмечают исследователи.

Комары находят жертв сразу несколькими путями. Сперва насекомые вычисляют их положение по избытку углекислого газа в воздухе, а потом используют тепло тела, а также пар и молекулы молочной кислоты, которые присутствуют в поте человека и животных, для того, чтобы выбрать точку для посадки.

В надежде создать средства, которые отпугнут насекомых или застав\т их игнорировать человека биологи уже достаточно давно изучают то, как работает обоняние комаров и их тепловое зрение. В последние годы эти исследования стали особенно важными из-за того, что комары становятся все более устойчивы к действию химикатов и ловушек.

Генетики из Гарварда и их коллегизаинтересовались тем, как африканские малярийные комары (Anopheles gambiae) научились «видеть» тепло, которое излучает тело их жертв и отличать его от других источников инфракрасного излучения.

«Тепловизор» комаров

Ученые уже достаточно давно пытались найти «тепловизор» этих кровососущих беспозвоночных, однако все известные гены, которые насекомые и позвоночные животные используют для того, чтобы измерять температуру окружающей среды и избегать перегрева, не играли подобной роли в организме комаров. Их блокировка и удаление никак не повлияла на способность разносчиков малярии находить новых жертв.

Авторы статьи подошли к этой проблеме с другой стороны, заметив, что у мушек-дрозофил, далеких родственников комаров, есть еще один тип рецепторов, который помогают избегать переохлаждения. Это натолкнуло исследователей на мысль, что комары научились «видеть» тепло с помощью подобных клеток.

Генетики проследили за тем, как меняется поведение Anopheles gambiae, если из их генома удалить гены, которые отвечают за работу трех подобных рецепторов, IR21a, IR25a и IR93a. Опыты показали, что роль «тепловизора» комаров играли рецепторы IR21a, которые покрывают значительную часть антенн насекомых.

Ученые выяснили, что эти нервные клетки очень чувствительны к перепадам температур, особенно в области между 30 и 37 °C, куда входят типичные температуры тела человека и тех животных, чью кровь пьют малярийные комары. Потеря этих нейронов сделала охоту Anopheles gambiae примерно в три раза менее успешной даже в том случае, если все химические «опознавательные черты» человеческого тела присутствовали рядом с ними.

Удаление гена также привело к тому, что насекомые с поврежденными рецепторами IR21a перестали реагировать на движения рук ученых и спасаться от их ударов. Это позволяет надеяться на то, что средства, которые блокируют работу этой части антенн комаров, значительно облегчат жизнь всех их жертвам, заключают ученые.