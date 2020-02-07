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Новости экономики за 07.02.2020

07.02.2020 18:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эмиссия и обращение топливных карт в нашей стране комплексно урегулированы. Соответствующий указ подписан Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Украина договорились о либерализации автоперевозок

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Теперь подобные карты законодательно выделены в отдельную категорию маркетинговых инструментов, которые не относятся к электронным деньгам и не требуют управления со стороны банков и других финансовых учреждений. Использовать их можно для учёта оплаты топлива, проезда по платным дорогам, обслуживания техники, питания водителя и так далее.

МИНТОРГ США НАЧАЛ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕСМОТРА СТАТУСА БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ

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Министерство торговли США начало процедуру пересмотра статуса белорусской экономики. В течение месяца заинтересованные стороны представят свои комментарии по таким сферам, как валютный режим, трудовые отношения, госсобственность, прогресс в переговорах по присоединению к ВТО и тому подобным.

Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 1,6 %

После этого будет принято решение о целесообразности проведения слушаний по вопросу перевода Беларуси в категорию стран с рыночной экономикой. Окончательные результаты могут появиться в ноябре. Нынешний статус нами, как и другими республиками был автоматически унаследован после распада Советского Союза. Он позволяет применять различные ограничения к отдельным видам белорусской продукции, которые делают её экспорт экономически нецелесообразным. Все наши соседи, а также Казахстан, Эстония, Чехия и некоторые другие страны соц. лагеря уже успешно прошли такую процедуру.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Эмиссия и обращение топливных карт в нашей стране комплексно урегулированы. Соответствующий указ подписан Президентом, сообщили в программе...
 
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