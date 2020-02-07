Телеграм-канал анонсировал суд над бывшим председателем Минского районного суда

Герой лишился судейской мантии еще в конце 2016 года. В президентском указе говорилось: "В связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе". Свет на инцидент должен был пролить заместитель (ныне - первый) председателя Верховного Суда Валерий Калинкович, вскоре дававший традиционную пресс-конференцию по итогам года, но он ответил дословно следующее: "Правоохранительные органы коррупции не нашли, но нарушения финансовой дисциплины зафиксировали. Это и стало поводом для освобождения от должности по дискредитирующим обстоятельствам."





У близкого к белорусским властям Телеграм-канала Папаратор сведения другие.





"Нанял в подначальный суд сразу семерых липовых работников. Начисленные этим людям зарплаты и премии оседали в личном бюджете председателя суда. До особо крупного размера - больше 11 тыс.долларов. Более того, фиктивно вывел на работу сотрудницу суда, находящуюся в декрете, и тоже осыпал ее золотым дождем, пролившимся почему-то в карман председателя. Когда и этого стало мало, ушлый судья принудил троих подчиненных написать заявления о тяжелом материальном положении, а полученную ими финансовую помощь моментально присвоил.





Кому, как не блестящему юристу Калинковичу знать, что на языке уголовного кодекса такие художества называются "Хищения путем злоупотребления служебными полномочиями", а вовсе не "нарушения финансовой дисциплины". Валерий Леонидович, вы бы называли вещи своими именами, а? А то ведь люди скоро начнут любопытствовать, почему дело, ушедшее из следствия в прокуратуру еще в 2018 году, до сих пор не рассмотрено. И отчего главный фигурант этого дела не томится под стражей..." -- вопрошают авторы Телеграм-канала.