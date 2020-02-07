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Саснович дала бой Бертенс, но осталась без победы. Беларусь проигрывает в FedCup - 0:1

07.02.2020 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла нидерландке Кики Бертенс в матчевой встрече плей-офф Мировой группы Кубка Федерации — 7:6 (7:5), 2:6, 1:6. Матч проходит в Гааге на грунтовых кортах. Команды сражаются за путевку в финальный турнир Кубка Федерации, который состоится 14−19 апреля в Будапеште.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В первом сете поединка против лидера сборной Нидерландов Кики Бертенс (8 WTA) Александре Саснович (113 WTA) удалось провести по меньшей мере пять укороченных ударов, чистотой исполнения которых она всякий раз заставала соперницу врасплох. Бертенс впечатлилась и однажды даже поаплодировала Саше.

В четвертом гейме на двойном брейк-пойнте у Саснович нидерландка пробила в аут в перестрелке — 3:1, но уже в следующем гейме сделала обратный брейк, завершив длинный розыгрыш смэшем, а затем сравняла счет. Далее каждая из теннисисток справилась с геймами на подаче — 6:6, так что дело дошло до тай-брейка. На этом игровом отрезке Саснович добилась тройного сетбола и с третьей попытки подвела черту в партии после ошибки Бертенс в розыгрыше — 7:5.

Во втором сете Саснович не удалось выиграть ни одного гейма на подаче, что привело к разгрому — 2:6. У Саши сильно просели процент попадания в корт первым мячом (45 против 63 в первой партии), процент выигранных мячей на первой и второй подачах, а также стало хуже соотношение виннеров и невынужденных ошибок (7−17 против 15−16 в первой партии).

В третьей решающей партии Саснович с трудом, но взяла гейм на подаче, прервав тем самым победную серию Бертенс из четырех геймов. В завершении четвертого гейма Саша в двух розыгрышах подряд пробила в сетку, находясь в выгодной позиции, что привело к брейку для Кики. В шестом гейме на брейк-пойнте Бертенс пробила в ноги белоруске, а вскоре на двойном матчболе ее подача осталась без приема в корт.

Итог поединка, который длился один час и сорок одну минуту, — 6:7 (5:7), 6:2, 6:1 в пользу Кики Бертенс.

Статистика матча Саснович — Бертенс

Попадание первой подачи: 57% — 66%
Выигрыш первой подачи: 55% — 71%
Выигрыш второй подачи: 51% — 50%
Эйсы: 1 — 7
Двойные ошибки: 3 — 2
Виннеры: 26 — 19
Невынужденные ошибки: 46 — 43
Реализация брейк-пойнтов: 100% (2 из 2) — 50% (4 из 8)
Все выигранные очки: 67 — 79

Напомним, что в матче Беларуси и Нидерландов в Минске в 2017 году Александра Саснович была сильнее Кики Бертенс — 6:3, 6:4.

Матчевую встречу Нидерланды — Беларусь продолжит поединок между Аранчой Рус (77 WTA) и Ариной Соболенко (13 WTA).

 
Теги: Минск
 
 
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Матч проходит в Гааге на грунтовых кортах. Команды сражаются за путевку в финальный турнир Кубка Федерации, который состоится 14−19 апреля в Будапеште.
 
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