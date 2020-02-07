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Снег и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси 8 февраля

07.02.2020 18:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Снег и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси 8 февраля
shutterstock.com

Снег и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси 8 февраля Правда ли, что из-за бесснежной зимы летом не будет комаров?
В субботу, 8 февраля, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северу, утром и днем на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег. Днем местами возможен туман, гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, местами - минус 10-13. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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