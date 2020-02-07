Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, местами - минус 10-13. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.
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Снег и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси 8 февраля
07.02.2020 18:32 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, местами - минус 10-13. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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