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На заработки в РФ за год выехали почти целые Барановичи. Властям напомнили про проблему оттока кадров
Источник материала: Tut.by
Властям в очередной раз
Проблему оттока кадров за границу обсуждали на заседании Нацсовета по трудовым и соцвопросам. Профсоюзы убеждены, что решение этой проблемы может стать одной из мер по улучшению социально-экономического положения отстающих районов, где «уровень средней зарплаты таков, что люди не могут приобрести необходимый минимальный перечень товаров и услуг».
Сколько белорусов уехало на заработки в Россию за 2019 год (по данным российского МВД)
По данным российского МВД, за 2019 год на миграционный учет первично поставили 163 410 белорусов, которые указали в документах, что въезжают для работы. При этом за 2018 год на работу в России, по данным МВД РФ, въехало 134 690 человек из Беларуси, за 2017-й — 124 633 человека, а за 2016-й — 97 743 человека.
Если сравнивать число уехавших на заработки в 2019 году в Россию, то это почти сопоставимо с численностью населения Баранович, где проживает около 179 тысяч человек.
Всего за 2019 год в Россию на работу въехало почти 5,5 миллиона иностранцев. Активнее белорусов в прошлом году приезжали жители Узбекистана (больше 2,1 миллиона человек), Таджикистана (больше 1,1 миллиона), Кыргызстана (453,7 тысячи), Украины (435,5 тысячи), Армении (почти 210,5 тысячи), Азербайджана (почти 195 тысяч), Молдовы (почти 174,2 тысячи).
Сколько белорусов уехало на заработки в РФ, а сколько — в другие страны (по данным белорусского МВД)
Почти половина уехавших из Беларуси отправились на заработки в Россию — 4173 человека. Россия из года в год остается в лидерах по количеству белорусских мигрантов, но нынешнее количество — самое низкое за последние годы. В 2018 году туда уехали 4978 человек, в 2017-м — 6160 человек, в 2016-м — 4772 человека.
Как и в прошлом году, на втором месте по популярности оказалась Польша, на третьем — Литва. В Польшу в прошлом году из Беларуси уехали 1606 человек (в 2018-м — 3181 человек, в 2017-м — 978 человек, в 2016-м — 932 человека). В Литву работать уехали 1260 человек (в 2018-м — 1289 человек, в 2017-м — 410 человек, в 2016-м — 532 человека).
Но нужно учитывать, что в статистике Департамента по гражданству и миграции МВД учитываются только те, кто уехал на работу при содействии организаций, у которых есть специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, как правило, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.
При этом по данным выборочного обследования Белстатом домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения, в третьем квартале 2019 года за границей
Что говорят власти про трудовую миграцию
У властей неоднозначное отношение к трудовой миграции белорусов. 30 октября 2019 года Александр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова,
В то же время Александр Лукашенко отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны. Даже несмотря на то, что некоторые страны уже включились за борьбу за наших специалистов, среди них как минимум
Отметим, что президент за последние несколько лет неоднократно обращал внимание на трудовую миграцию белорусов. К примеру, 19 октября 2018 года Александр Лукашенко на встрече со студентами гродненских вузов заявил, что не советует им уезжать из страны, потому что «всегда будете там людьми второго сорта».
14 августа 2018 года Александр Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района
— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился президент к председателю Витебского облисполкома. До этого о проблеме «ощутимой» трудовой миграции
Напомним, в 2018 году анонсировалось, что в Беларуси
Что власти обещают уезжающим на заработки специалистам, а что получается по факту?
В ноябре 2018 года Александр Лукашенко
Власти приняли решение
Власти
Профсоюзы — про трудовую миграцию
Профсоюзы видят проблему и в финансировании предусмотренных планом проектов, которое будет осуществляться в том числе за счет собственных средств организаций и кредитов. Предприятия ведь и без того испытывают большую финансовую нагрузку.
— Этим регионам необходимо помочь в создании бизнес-плана, проанализировав трудовые ресурсы и оценив потенциал инвесторов и возможности предприятий, которые должны появиться там в ближайшее время, — сказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.
ФПБ предложила провести форум, на котором представители районных властей, профильных министерств и профсоюзов смогут обсудить дальнейшие пути по поддержке отстающих районов и подготовить по итогам встречи соответствующий нормативный правовой акт. Социальные партнеры эту идею поддержали.
Профсоюзы еще в 2017 году
В 2018 году профсоюзы также заявляли, что обеспокоены проблемой «ощутимой» трудовой миграции обеспокоены в
В Беларуси решили взяться за тех, кто отправляется на заработки в другие страны. Так, проблемой «ощутимой» трудовой миграции обеспокоены в Федерации профсоюзов. В организации убеждены: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».
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На заработки в РФ за год выехали почти целые Барановичи. Властям напомнили про проблему оттока кадров
Властям в очередной раз напомнили про проблему «ощутимой» трудовой миграции.
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