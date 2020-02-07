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Погода на выходные и начало недели: гололед и до -13°С

07.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Гололедица и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные.

В субботу, 8 февраля, ночью по северо-западу, днем на большей части страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Финляндии. Ночью преимущественно по северо-западу, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдет снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северный, днем - с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов мороза, местами - до минус 13. Днем будет от минус 5 по юго-востоку до плюс 2 по западу.

В воскресенье, 9 февраля, ночью погоду будет формировать малоактивный фронтальный раздел, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс, поступающих из Западной Европы. Потеплеет. Температура воздуха ночью составит от минус 7 до нуля, днем - от нуля до плюс 6 градусов. Ночью и утром в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный мокрый снег, днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

По предварительному прогнозу, в первой половине следующей недели погоду будут определять атмосферные фронты и теплый океанический воздух. В понедельник, 10 февраля, ночью преимущественно по северо-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Местами ожидается слабый гололед, ночью на дорогах гололедица. Во многих районах прогнозируется сильный порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, днем - от плюс 1 по северо-востоку до 8 градусов тепла по юго-западу.

Во вторник, 11 февраля, временами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый. Ночью местами, днем по западу возможно усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - от нуля до плюс 5 градусов.


Источник: БелТА

 
 
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Гололедица и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные.
 
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