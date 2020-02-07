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Эксперт о «сахарном деле»: Куда ни ткни — всюду у нас «мафия»

07.02.2020 19:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чем закончится громкий коррупционный скандал, и зачем главе Беларуси нужен советник?

Эксперт о «сахарном деле»: Куда ни ткни — всюду у нас «мафия»
Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич полагает, что «сахарное дело» и показ расследования по БТ это не что иное как зрелище в год президентских выборов.

— Мафией вся эта система была названа прямо с экранов государственного телеканала, — отметила Василевич в интервью на Примусе. — Те, кто стоят наверху, я думаю, в этой ситуации не будут названы по имени и никаким образом не пострадают. Для населения уже показана картинка, названы виновные, несмотря на то, что суда еще не было.

Эксперт считает, что «сахарное дело» закончится так же, как и Минздравгейт: «Но выпустят быстро — и опять же колхозов много».

Виктория Василевич удивляется, почему по телевидению называют мафией «сахарных королей».

— Почему дают людям эту информацию для переваривания, ведь очередной коррупционный скандал иллюстрирует нам всю систему работы в нашей стране. Куда ни ткни — всюду у нас «мафия».


Коррупции в диктатуре не может не быть, потому что по науке это ее кровеносная система, поясняет аналитик.

— Как только чиновник включается в структуру власти внутри диктатуры, он сразу же вынужден использовать свое служебное положение в личных корыстных целях.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук напомнил, что все директора сахарных заводов были назначены по согласованию лично с Александром Лукашенко.

— Именно так, каждая фамилия лежала на столе у президента, и он говорил об этих людях громко с трибуны, — согласилась Виктория Василевич.

Эксперт добавила, что рядом с Александром Лукашенко нет советника —компетентного, толкового и смелого человека, который мог бы спасать его реноме в сложных ситуациях.

— Сейчас президента снова подставили, заставив сказать те слова о директорах сахарных заводов, которые он произнес. Должен был найтись хотя бы один человек, который бы предупредил Лукашенко о том, что нельзя говорить подобные фразы президенту, потому что он тем самым дезавуирует себя и систему управления в целом и, собственно говоря, признается в личной некомпетентности.

По мнению Василевич, президент участвовал не подстрахованным на переговоры с госсекретарем США, который был достаточно неосторожен в своих заявлениях. Она добавила, что информация, которая должна была остаться в кулуарах, стала достоянием общественности и «раздербанила» успокоившиеся взаимоотношения с соседями.

При дворе царя был шут, ему разрешалось говорить многие вещи — что с шута взять? А тут, когда за 25 лет ликвидируется любое инакомыслие, когда вся система шептунов, очковтирателей, лизоблюдов делает невозможным появление честного, принципиального, профессионального человека в его окружении, потому что как бы чего не вышло, — прокомментировал Ярослав Романчук.
 
 
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Чем закончится громкий коррупционный скандал, и зачем главе Беларуси нужен советник?
 
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