В России задержан замначальника Генштаба

По данным СМИ, генерал-полковника Арсланова, с которого ранее была взята подписка о невыезде, отправили в гарнизонный военный суд. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте на два месяца









Халил Арсланов (Фото: Министерство Обороны РФ)





Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».





По данным издания, генерала сначала отправили к следователю главного военного следственного управления, а затем отвезли в 235-й гарнизонный военный суд, который рассмотрит ходатайство следствия о его аресте на два месяца.





Как сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник, задержанному инкриминируют два эпизода в рамках уголовного дела о мошенничестве. В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Арсланов доставлен на допрос к следователю по новым эпизодам уголовного дела о хищениях в «Воентелекоме».





РБК направил запрос в главное военное следственное управление СК России.





В октябре Арсланову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Речь шла о хищении в рамках исполнения госконтракта на суммы в 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб.









В январе сообщалось, что с самого Арсланова взяли подписку о невыезде, а под стражу помещен начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления вооруженными силами. «Коммерсантъ» утверждал, что о махинациях следователям стало известно от бывшего генерального директора «Воентелекома» Александра Давыдова, в 2017 году обвиненного в хищении около 500 млн руб. Показания на Арсланова дал и бывший глава 1-го управления главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин, проходивший по тому же делу.





Арсланов стал заместителем начальника Генштаба в 2013 году. До этого он был начальником связи — заместителем начальника главного штаба Сухопутных войск.



