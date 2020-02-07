Создан сервис для выявления фейковых фото

Источник материала: Вороновская газета





Ученые Калифорнийского университета Беркли и Неаполитанского университета разработали сервис, способный выявлять фотографии-подделки.

Отмечается, что даже если фото не просто редактировались, а были созданы при помощи искусственного интеллекта , инструмент с высокой долей вероятности их определит.

«Проект не сможет полностью решить проблему дезинформации, но он представляет собой важный инструмент для борьбы с ней», — отмечают разработчики сервиса, получившего название Assembler.

Заказчиком выступил холдинг Alphabet, владеющий поисковой системой Google. В качестве ключевых пользователей сервиса в холдинге видят крупные новостные агентства, для которых способность отделить фейки от достоверной информации критически важна.

Предоставлять доступ к сервису обычным интернет-пользователям пока не планируется.