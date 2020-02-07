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Крупнейший в мире ритейлер одежды H&M опубликовал отчет по продажам в Беларуси
Источник материала: Партизан
Один из крупнейших в мире ритейлеров одежды H&M опубликовал отчет о результатах работы за финансовый год: с 1 декабря 2018-го по 30 ноября 2019-го. В документе содержатся данные и по Беларуси.
Во время открытия магазина H&M в Минске. Фото: belmir.by
В частности, в указанный период чистые продажи (net sales) компании в нашей стране составили около 15 млн шведских крон. Это примерно 1,6 млн долларов.
Напомним, H&M вышел на белорусский рынок именно в прошлом году, открыв в Минске два магазина. Первый работает с 28 сентября, второй – с 28 ноября.
Таким образом, получается, что в отчет вошли данные о чистых продажах примерно за два месяца, с 28 сентября по 30 ноября, и фактически за время работы лишь одного магазина.
Согласно отчету, в целом с 1 декабря 2018-го по 30 ноября 2019-го net sales ритейлера во всем мире составили около 233 млрд шведских крон. Это примерно 24,2 млрд долларов.
Общее количество магазинов компании перевалило за 5 тысяч. Больше всего их – в США (593), Китае (520), Германии (466), Великобритании (305) и Франции (235).
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Один из крупнейших в мире ритейлеров одежды H&M опубликовал отчет о результатах работы за финансовый год: с 1 декабря 2018-го по 30 ноября 2019-го. В документе содержатся...
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