Крупнейший в мире ритейлер одежды H&M опубликовал отчет по продажам в Беларуси





Во время открытия магазина H&M в Минске. Фото: belmir.by





В частности, в указанный период чистые продажи (net sales) компании в нашей стране составили около 15 млн шведских крон. Это примерно 1,6 млн долларов.





Напомним, H&M вышел на белорусский рынок именно в прошлом году, открыв в Минске два магазина. Первый работает с 28 сентября, второй – с 28 ноября.





Таким образом, получается, что в отчет вошли данные о чистых продажах примерно за два месяца, с 28 сентября по 30 ноября, и фактически за время работы лишь одного магазина.









Согласно отчету, в целом с 1 декабря 2018-го по 30 ноября 2019-го net sales ритейлера во всем мире составили около 233 млрд шведских крон. Это примерно 24,2 млрд долларов.





Общее количество магазинов компании перевалило за 5 тысяч. Больше всего их – в США (593), Китае (520), Германии (466), Великобритании (305) и Франции (235).



