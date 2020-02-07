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Какие вопросы обсудили президенты Беларуси и России в Сочи за рабочим завтраком?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы в центре внимания президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились 7 февраля в Красной Поляне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры начались с общения в формате «один на один», после к главам государств присоединились участники делегаций. Правда, самые острые вопросы в двусторонних отношениях касаются энергоресурсов – обсудить сразу их не удалось. Из-за плохих метеоусловий часть представителей российской стороны, а среди них и министр энергетики Алексей Новак – к началу диалога в расширенном составе прилететь не успели.
Первую в этом году встречу президенты Беларуси и России начали, как и полагает джентльменам, с разговора о погоде.
Именно небесная канцелярия не единожды вносила коррективы в график лидеров, оставив в нем неизменным лишь время встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате тет-а-тет. Обсуждали насущные вопросы партнеры за завтраком. Примечательно, что на столе президентов самый полезный вариант – овсяная каша.
Параллельно двустороннему общению лидеров за другим столом шли переговоры в расширенном, но несколько усеченном составе. Дело в том, что белорусы прилетели в Сочи накануне.
А вот часть российской делегации, включая главных переговорщиков по самым узким темам, в Красную Поляну отправилась утром 7 февраля. Сначала в Москве бушевала снежная буря и вылет российской делегации задержали на два часа, а после лайнер всё из-за той же погоды кружил над Сочи и вынужденно приземлился в Минеральных Водах.
Пикантности ситуации, учитывая нефтегазовую повестку этого дня, добавило и то, что на борту, застрявшем между Москвой и Сочи, оказался министр энергетики России – Александр Новак.
Пока в Росавиации принимали решение о том, куда же все-таки направить самолет – обратно в Москву или в Сочи, Александр Лукашенко и Владимир Путин за закрытыми дверями успели в общих чертах обсудить актуальные вопросы. Но всё же самые острые – те, что касаются поставок энергоресурсов – требуют вовлечённости в переговорный процесс других лиц.
Нам пока не удалось окончательно договориться по ценам на углеводороды. По-прежнему, открытым остаётся вопрос по возмещению российской стороной издержек от налогового манёвра, в результате которого в 2019 году Беларусь потеряла около 330 миллионов долларов.
Кроме того, всё ещё не урегулирован механизм компенсации российской стороной за поставленную в апреле грязную нефть. Правда, эти вопросы вряд ли можно обсудить без ответственных за энергетический блок России.
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Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы в центре внимания президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились 7 февраля в...
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