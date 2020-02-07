Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи: из-за снегопада формат встречи пришлось менять

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Сочи прошла встреча президентов России и Беларуси. В перерыве между переговорами лидеры сыграли в хоккей. Встреча изначально пошла не по плану – в нее вмешалась погода, передает корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова.

Первая в этом году встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла в зимней резиденции российского лидера. Погода поначалу этому событию препятствовала. Часть российской делегации сначала не смогла вовремя вылететь из Москвы, а потом приземлиться в аэропорту Сочи. Но все же, несмотря на задержку во времени, теплые приветствия состоялись.

Рабочий завтрак без галстуков – на столе овощи и овсяная каша. Больше часа лидеры беседовали тет-а-тет, а «момент истины», который Лукашенко анонсировал еще в Минске перед своим вылетом в Сочи, так и не наступал из-за непогоды.

«К сожалению, наша делегация пока не смогла добраться на нашу встречу. Надеюсь, что погодные условия позволят, и они чуть попозже приедут. Мы с Александром Григорьевичем уже практически за час или даже полтора затронули много вопросов, которые представляют, как в таких случаях говорят, взаимный интерес. Поэтому можем продолжить сейчас в более широком составе, а потом подождем еще наших коллег и перейдем ко второму раунду», – сказал Путин.

«О многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны, – отметил Лукашенко. – И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но и которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза. У нас в программе есть и другие вопросы. А потом вернемся, когда сюда приедут члены российской делегации. Небо якобы уже прояснилось».

Владимир Путин и Александр Лукашенко времени терять не стали – вышли на лед. Товарищеский матч должен был стать финалом дня, но стал лишь перерывом между двумя раундами переговоров. Причем играли лидеры в одной команде.

Счет открыл Владимир Путин, забив за команду «белых». Это уже традиция: на льду вместе с папой Николай Лукашенко. В Сочи они прилетели накануне, остановились в санатории «Беларусь». Глава Минэнерго Александр Новак и первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич из Минеральных Вод, куда их самолет из-за непогоды ушел на посадку, в Сочи все же прилетели к вечеру. Без них переговоры в расширенном формате не начинали. Журналисты пришли к выводу: главная тема встречи – российские энергоносители и цена на них для Беларуси.