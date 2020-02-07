ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая AFISHA BOX для влюбленных - уже в продаже. Ловите лучшие места, куда нужно сходить вдвоем

07.02.2020 21:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске столько крутых мест, что выбрать среди них локацию для идеального романтического вечера становится все сложнее. AFISHA.TUT.BY, как и всегда, берет на себя ответственность за ваш качественный досуг: мы отобрали 5 отличных идей для свиданий в столице и добавили их в нашу новую AFISHA BOX.LOVE.

Что такое AFISHA BOX

AFISHA BOX — это удобная электронная подарочная коробка от AFISHA.TUT.BY, в которую мы добавляем билеты на пять крутых событий или в пять классных мест. Осенью мы продали 100 боксов с квитками на главные мероприятия 2019 года. А сейчас подготовили 50 пакетов билетов для того, чтобы влюбленные хорошо провели время. Обратите внимание, что, во-первых, во все места вы сходите вдвоем, а во-вторых, на AFISHA BOX мы, как всегда, дарим скидку — в этот раз 40%.

Ресторан «Винный шкаф»


Представляете идеальное свидание без романтического ужина? Мы тоже нет, поэтому в AFISHA BOX.LOVE вас ждет ужин на двоих на сумму 100 рублей в ресторане «Винный шкаф». Можем поручиться за это место с улицы Революционной и гарантировать, что приятная атмосфера вам обеспечена. Выбор блюд и напитков — за вами.

Где: ул. Революционная, 30
Когда: ежедневно

Falcon Club Бутик Кино


В одном из лучших кинотеатров города Falcon Club Бутик Кино для влюбленных есть залы с комфортными диванчиками для двоих — Love Seats. Значит, между вами и любимым человеком не будет никаких преград во время просмотра. Билеты на такие места мы добавили в AFISHA BOX.LOVE. А фильм выбираете вы.

Где: пр-т Победителей, 20
Когда: ежедневно

Falcon Club SPA


Совместное посещение SPA — необычное свидание, согласитесь? Уверены, вы полноценно расслабитесь и избавитесь от стресса и суеты повседневности. Купив AFISHA BOX. LOVE, вы получите посещение акватермальной зоны на двоих продолжительностью четыре часа в Falcon Club SPA.

Где: пр-т Победителей, 20
Когда: ежедневно

Театр белорусской драматургии


Свидание в театре наверняка сможет впечатлить своей атмосферой. В AFISHA BOX. LOVE мы отобрали 5 спектаклей из репертуара РТБД, которые подойдут для влюбленных: «Адамавы жарты», «Гендарныя выкрунтасы», «Тры Жызэлi», «Вар'ятка» и «Бетон». На какую постановку выбрать два билета, опять же, решаете вы.

Где: ул. Кропоткина, 44
Когда: ежедневно

Аэродинамическая труба iFLY Minsk


Нестандартное место для свидания, да? В AFISHA BOX.LOVE мы добавили два полета продолжительностью две минуты каждый в аэротрубе iFLY Minsk. Впечатлений — выше крыши для вас и вашего любимого человека.

Где: ТРЦ Palazzo, улица Тимирязева, 74а
Когда: ежедневно

Еще про коробку

Лучший подарок для любимого человека — это время, проведенное вместе. AFISHA BOX. LOVE обеспечит вас таким подарком на 14 февраля или любой другой праздник. AFISHA.TUT.BY гарантирует, что разочарованными вы не останетесь. И пусть скидка 40% станет приятным бонусом. Кстати, предложение ограничено всего 50 коробками для двоих. За любыми подробностями — сюда: +375 (33) 655−51−50.

Вы хотели спросить

И сколько такая коробка будет стоить?

Если подсчитать, то пакет билетов мог бы обойтись вам в 421 рубль.

  • Ресторан «Винный шкаф» — 100 рублей
  • Falcon Club Бутик Кино — 31 рубль
  • Falcon Club SPA — 118 рублей
  • Республиканский театр белорусской драматургии — 32 рубля
  • Аэродинамическая труба iFLY — 140 рублей

Мы же предлагаем пакет билетов за 250 рублей, то есть со скидкой более чем в 40%. Вы экономите 171 рубль.

Окей, как ее получить?

Все просто: нужно заполнить форму ниже и оплатить заказ. И пакет билетов придет вам на почту с подробной инструкцией по его использованию.

Что еще я должен (-а) знать про AFISHA BOX. LOVE?

  • Например, то, что купленный пакет билетов возврату не подлежит — как целиком, так и отдельные билеты

  • Квитками вы должны воспользоваться в 2020 году. Обратите внимание, что прежде чем посетить любое событие, нужно заранее забронировать места.

Хочу коробку!

Супер, AFISHA BOX.LOVE уже в продаже. Их всего 50, поэтому лучше не откладывать покупку на потом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске столько мест для свиданий, что выбрать среди них локацию для идеального романтического вечера становится все сложнее. AFISHA.TUT.BY, как и всегда, берет на себя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергею Плотко — 50!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика