Новая AFISHA BOX для влюбленных - уже в продаже. Ловите лучшие места, куда нужно сходить вдвоем

Источник материала: Tut.by

В Минске столько крутых мест, что выбрать среди них локацию для идеального романтического вечера становится все сложнее. AFISHA.TUT.BY, как и всегда, берет на себя ответственность за ваш качественный досуг: мы отобрали 5 отличных идей для свиданий в столице и добавили их в нашу новую AFISHA BOX.LOVE.

Что такое AFISHA BOX

AFISHA BOX — это удобная электронная подарочная коробка от AFISHA.TUT.BY, в которую мы добавляем билеты на пять крутых событий или в пять классных мест. Осенью мы продали 100 боксов с квитками на главные мероприятия 2019 года. А сейчас подготовили 50 пакетов билетов для того, чтобы влюбленные хорошо провели время. Обратите внимание, что, во-первых, во все места вы сходите вдвоем, а во-вторых, на AFISHA BOX мы, как всегда, дарим скидку — в этот раз 40%.





Представляете идеальное свидание без романтического ужина? Мы тоже нет, поэтому в AFISHA BOX.LOVE вас ждет ужин на двоих на сумму 100 рублей в ресторане «Винный шкаф». Можем поручиться за это место с улицы Революционной и гарантировать, что приятная атмосфера вам обеспечена. Выбор блюд и напитков — за вами.

Где: ул. Революционная, 30

Когда: ежедневно





В одном из лучших кинотеатров города Falcon Club Бутик Кино для влюбленных есть залы с комфортными диванчиками для двоих — Love Seats. Значит, между вами и любимым человеком не будет никаких преград во время просмотра. Билеты на такие места мы добавили в AFISHA BOX.LOVE. А фильм выбираете вы.

Где: пр-т Победителей, 20

Когда: ежедневно

Falcon Club SPA





Совместное посещение SPA — необычное свидание, согласитесь? Уверены, вы полноценно расслабитесь и избавитесь от стресса и суеты повседневности. Купив AFISHA BOX. LOVE, вы получите посещение акватермальной зоны на двоих продолжительностью четыре часа в Falcon Club SPA.

Где: пр-т Победителей, 20

Когда: ежедневно





Свидание в театре наверняка сможет впечатлить своей атмосферой. В AFISHA BOX. LOVE мы отобрали 5 спектаклей из репертуара РТБД, которые подойдут для влюбленных: «Адамавы жарты» , «Гендарныя выкрунтасы» , «Тры Жызэлi» , «Вар'ятка» и «Бетон» . На какую постановку выбрать два билета, опять же, решаете вы.

Где: ул. Кропоткина, 44

Когда: ежедневно

Аэродинамическая труба iFLY Minsk





Нестандартное место для свидания, да? В AFISHA BOX.LOVE мы добавили два полета продолжительностью две минуты каждый в аэротрубе iFLY Minsk. Впечатлений — выше крыши для вас и вашего любимого человека.

Где: ТРЦ Palazzo, улица Тимирязева, 74а

Когда: ежедневно

Еще про коробку

Лучший подарок для любимого человека — это время, проведенное вместе. AFISHA BOX. LOVE обеспечит вас таким подарком на 14 февраля или любой другой праздник. AFISHA.TUT.BY гарантирует, что разочарованными вы не останетесь. И пусть скидка 40% станет приятным бонусом. Кстати, предложение ограничено всего 50 коробками для двоих. За любыми подробностями — сюда: +375 (33) 655−51−50.

Вы хотели спросить

И сколько такая коробка будет стоить? Если подсчитать, то пакет билетов мог бы обойтись вам в 421 рубль. Ресторан «Винный шкаф» — 100 рублей

Falcon Club Бутик Кино — 31 рубль

Falcon Club SPA — 118 рублей

Республиканский театр белорусской драматургии — 32 рубля

Аэродинамическая труба iFLY — 140 рублей Мы же предлагаем пакет билетов за 250 рублей, то есть со скидкой более чем в 40%. Вы экономите 171 рубль. Окей, как ее получить? Все просто: нужно заполнить форму ниже и оплатить заказ. И пакет билетов придет вам на почту с подробной инструкцией по его использованию. Что еще я должен (-а) знать про AFISHA BOX. LOVE? Например, то, что купленный пакет билетов возврату не подлежит — как целиком, так и отдельные билеты

Квитками вы должны воспользоваться в 2020 году. Обратите внимание, что прежде чем посетить любое событие, нужно заранее забронировать места.

Хочу коробку!

Супер, AFISHA BOX.LOVE уже в продаже. Их всего 50, поэтому лучше не откладывать покупку на потом.



