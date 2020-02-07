ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БелАЭС посетит делегация экспертов Евросоюза. Мероприятие назначено на март

07.02.2020 21:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Делегация Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG)в марте посетит строящуюся возле Островца Белорусскую АЭС, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Что касается визита европейского регулятора, а также представителей Еврокомиссии, то мы готовы их принять в самое в ближайшее время. По-моему на середину марта намечен визит этой делегации", - заявил Макей журналистам во вторник в Минске по итогам переговоров со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.



Глава МИД Беларуси подчеркнул, что Минск "настроен на открытое обсуждение всех озабоченностей, которые будут высказаны нашими партнерами". "Те рекомендации, которые будут высказаны нашими партнерами, будут внимательно учтены. Думаю, что в ходе предстоящего визита эти рекомендации будут обсуждены на уровне соответствующих ведомств с нашей стороны", - добавил он.


По словам Макея, во время переговоров с Линкявичюсом стороны договорились об определенных шагах для того, чтобы снять настороженность, которая присутствует в литовском обществе. "Я думаю, что в ходе визита делегации европейского регулятора Ensreg и представителей Еврокомиссии обсуждение этого вопроса будет также продолжено", - сказал министр.

В свою очередь глава МИД Литвы отметил, что у сторон разнится оценка БелАЭС. "Мы действительно настаиваем, чтобы были приняты дополнительные меры, что касается безопасности. Безопасность станции – это интересы обоих наших государств и наших граждан, и тут, я думаю, мы должны найти общее понимание", - сказал он.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Ранее в Минэнерго Беларуси сообщали, что планирует обеспечить ввод первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегация Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG)в марте посетит строящуюся возле Островца Белорусскую АЭС, сообщил министр иностранных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи: из-за снегопада формат встречи пришлось менять
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика