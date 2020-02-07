Конституционный суд Армении просят на выход

Власти Армении вынесли на всенародный референдум вопрос о сроке полномочий семи из девяти судей Конституционного суда во главе с его председателем Грайром Товмасяном, которые были назначены на свою должность до конституционной реформы 2015 года. Тем самым премьер Никол Пашинян и его соратники пытаются взять верх в продолжающемся противостоянии с Конституционным судом и избавиться от господина Товмасяна, против которого возбуждено два уголовных дела.





В ходе состоявшегося в четверг голосования в армянском парламенте за проведение референдума по срокам полномочий судей Конституционного суда проголосовали 88 депутатов от правящего блока «Мой шаг». Депутаты от оппозиционных фракций проголосовали либо против (фракция «Просвещенной Армении»), либо не приняли участие в голосовании (депутаты от «Процветающей Армении»). Законодательную инициативу правящего блока «Мой шаг» в ходе внеочередного заседания парламента представил депутат Ваагн Овакимян. В своем выступлении он подверг жесткой критике Грайра Товмасяна, обвинив его в узурпации власти, а Конституционный суд — в попустительстве нарушению закона, происходившем на протяжении более двух десятилетий. По его словам, с помощью референдума удастся преодолеть кризис вокруг КС.





По вопросу Конституционного суда и будущего референдума перед самим голосованием в парламенте выступил и премьер-министр Никол Пашинян. Он призвал поддержать действия властей на референдуме, а судей КС — добровольно подать в отставку до подписания президентом решения о проведении референдума.





Между тем оппозиция, в том числе две парламентские оппозиционные фракции «Просвещенной Армении» и «Процветающей Армении», подвергли резкой критике предлагаемый властями законопроект, считая, что он нарушает нормы Конституции и регламент Национального собрания, и неизбежно вызовет негативную реакцию европейских структур.









Никол Пашинян

Глава фракции «Просвещенной Армении» Эдмон Марукян в ходе своего выступления в парламенте обвинил правящий блок «Мой шаг» в том, что имея конституционное большинство (88 из 132 депутатов) и возможность провести поправки в парламенте, они ставят его на референдум, чтобы снять с себя ответственность. «Своим решением вы фактические инициируете избирательные процессы, отправляете миллионы граждан страны на избирательные участки»,— негодовал господин Марукян.





На тему противостояния властей Армении с Конституционным судом уже высказались представители европейских структур, выразившие обеспокоенность ситуацией. «Контроль и противовесы необходимы в любой демократической системе. Это подразумевает, что все институциональные полномочия должны реализовываться в соответствии с принципом верховенства закона, соблюдением уважительного отношения в действиях и словах, в том числе в отношении принципа презумпции невиновности. Если государственные институты не в состоянии взаимодействовать в соответствии с этими принципами, то они подрывают деятельность друг друга», — говорится в заявлении содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Армении Андрея Ширцеля (Словения) и Киммо Кильюнена (Финляндия).





3 февраля ситуацию прокомментировал и председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио, призвавший все стороны прекратить противостояние. «Демократическая культура и зрелость требуют систематической сдержанности, добропорядочности и взаимного уважения между государственными институтами», — подчеркнул он. В четверг, в день голосования в парламенте, с новым заявлением выступили содокладчики ПАСЕ Ширцель и Кильюнен, призвавшие власти Армении как можно скорее запросить мнение Венецианской комиссии о предлагаемых ими конституционных поправках.



