Победителей национального конкурса «Искусство книги» назвали в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Золотые фолианты» нашли своих героев. 7 февраля в Минске подвели итоги работы белорусских книгоиздателей в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Победителей национального конкурса «Искусство книги» награждали в выставочном центре «БелЭкспо». В эти дни здесь проходит Международная книжная выставка-ярмарка.

По сути, конкурс работал целый год. Экспертное жюри и коллеги по цеху оценивали качество полиграфии, графику и дизайн, а также художественную ценность изданных в Беларуси книг.





Победители определялись в нескольких номинациях. Так, в одной из них победу праздновали студенты Гомельского художественного колледжа за иллюстрации к книге Михая Эминеску «Выбранная поэзия», исполненные в стиле линогравюры – гравировании на линолеуме.