ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Победителей национального конкурса «Искусство книги» назвали в Минске

07.02.2020 23:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Золотые фолианты» нашли своих героев. 7 февраля в Минске подвели итоги работы белорусских книгоиздателей в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Победителей национального конкурса «Искусство книги» назвали в Минске

Победителей национального конкурса «Искусство книги» награждали в выставочном центре «БелЭкспо». В эти дни здесь проходит Международная книжная выставка-ярмарка.

По сути, конкурс работал целый год. Экспертное жюри и коллеги по цеху оценивали качество полиграфии, графику и дизайн, а также художественную ценность изданных в Беларуси книг.

Победителей национального конкурса «Искусство книги» назвали в Минске

Победители определялись в нескольких номинациях. Так, в одной из них победу праздновали студенты Гомельского художественного колледжа за иллюстрации к книге Михая Эминеску «Выбранная поэзия», исполненные в стиле линогравюры – гравировании на линолеуме.   

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Александр Карлюкевич
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Золотые фолианты» нашли своих героев. 7 февраля в Минске подвели итоги работы белорусских книгоиздателей в 2019 году, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ён будаваў усё жыццё наш беларускі тэатр». Коллеги, ученики и поклонники простились с Борисом Луценко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика