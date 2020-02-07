Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Красной Поляне завершились. Подробности по газу и нефти

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Общение лидеров стран в различных форматах продолжалось более восьми часов.

Официальная часть переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в сочинской Красной Поляне завершилась, передает корреспондент БЕЛТА.









Переговоры в Красной Поляне президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в расширенном формате стартовали в полном составе, передает корреспондент БЕЛТА .

К главам государств и другим участникам переговоров присоединились члены российской делегации, которые до этого не смогли вовремя прибыть в Сочи из-за сложных погодных условий.









Общение лидеров стран в различных форматах продолжалось более восьми часов. Они включали в себя переговоры в формате один на один за рабочим завтраком, в расширенном составе с частью российской делегации (ряд чиновников не смогли вовремя прибыть в Сочи из-за сложных погодных условий), а также в полном составе, когда опоздавшие наконец смогли добраться до места переговоров .





















В перерыве Александр Лукашенко и Владимир Путин в составе одной команды сыграли в товарищеском хоккейном матче на льду спортивно-культурного комплекса «Галактика». Игра завершилась со счетом 13:4 в пользу президентской дружины.

Кроме того, российское правительство будет способствовать заключению коммерческих контрактов на поставку нефти в Беларусь. Впрочем, Дмитрий Козак не гарантировал ни определенные объемы, ни цены, подчеркнув, что это вопрос переговоров между потребителями и поставщиками

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Ранее лидеры стран уже около полутора часов общались один на один в формате рабочего завтрака. А затем встретились в расширенном составе с участием членов делегаций, которые на тот момент присутствовали в месте проведения переговоров. После этого Александр Лукашенко и Владимир Путин сделали перерыв и приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который прошел на льду спортивно-культурного комплекса «Галактика».

Кроме президентов за столом переговоров с белорусской стороны — первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.









С российской — заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Козак (с 24 января, до этого был вице-премьером), заместитель председателя правительства Алексей Оверчук (до 21 января — заместитель руководителя Федеральной налоговой службы), помощник Президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.







Владимир Путин отметил, что в первой части переговоров стороны довольно подробно обсудили все вопросы, которые стоят в повестке дня. «Сейчас можно уточнить. Уже в расширенном составе», — сказал Президент России. Он также отметил, что это возможность для белорусской стороны и Президента познакомиться с новыми членами правительства России. «Спасибо. Я уже с ними хорошо познакомился, мы поговорили», — ответил Александр Лукашенко. Говоря спортивной терминологией, Президент образно выразился, что продолжение переговоров — это уже пятый тайм, включая хоккейный матч. «Так что мы плодотворно сегодня поработали. И спасибо, что вы предложили провести эту встречу», — добавил белорусский лидер. ***

Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года — Дмитрий Козак





Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в Красной Поляне президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, передает корреспондент БЕЛТА.

«Переговоры прошли в весьма позитивном ключе. Договорились продолжить консультации на уровне правительства, министерств и ведомств по совершенствованию механизмов интеграции. Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе», — сказал Дмитрий Козак.

Он уточнил, что условия поставок газа оговорены только на 2020 год.

В 2019 году цена на газ для Беларуси являлась фиксированной и составляла $127 за 1 тыс. куб.м на границе. На аналогичных условиях газ поставляется и в январе-феврале текущего года.

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Дмитрий Козак: будем способствовать достижению коммерческих договоренностей на поставку нефти в Беларусь





Российское правительство будет способствовать достижению коммерческих договоренностей на поставку нефти в Беларусь, заявил журналистам заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в Красной Поляне президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, передает корреспондент БЕЛТА.

«Что касается поставки нефти, которая тоже была предметом обсуждения, мы будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране. Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются. Это все останется. Но будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений, чтобы обеспечить Беларусь необходимыми объемами нефти», — сказал Дмитрий Козак.

По его словам, российский и белорусский нефтяной рынки едины, и нефть продается на одинаковых условиях, а для предоставления скидок необходимо было бы вводить госрегулирование этого рынка: «Что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила игры — мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании. Поэтому будем способствовать достижению коммерческих договоренностей».

Дмитрий Козак по этой же причине не смог уточнить, сколько российской нефти будет поставлено в Беларусь в первом квартале текущего года. «Это все зависит от достижения договоренностей. Объемы, цену поставок мы не регулируем», — заявил он.