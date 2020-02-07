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Cirque du Soleil привез в столицу свое ледовое шоу. Завораживающие фото

07.02.2020 23:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Знаменитая канадская труппа Cirque du Soleil показала в Минске программу Crystal. Это первая за 35-летнюю историю цирка постановка на льду. Первый в Беларуси показ программы прошел в «Минск-Арене» вечером в пятницу, еще по два шоу запланированы на субботу и воскресенье.

В центре сюжета Crystal — история смелой и чистой сердцем девушки, чье имя дало название представлению. Правда, о своей исключительности она еще не знает: перед зрителем предстает одинокая, но очень романтичная Кристалл. Она чувствует, что ее не понимают, да и сама она разучилась слушать себя.

Девушка решает, что от одиночества ее спасет любимое занятие — катание на коньках по зимнему озеру. Зов сердца не подводит героиню — она оказывается в мире, где ей предстоит пройти десятки испытаний, чтобы проверить себя и поверить в свою уникальность. Отражение Кристалл — более смелая и дерзкая девушка — становится проводником героини в сказочном мире. Ее цель — вдохновить Кристалл, пробудить в ней жажду творчества и приумножить веру в себя. Есть в истории и Тени, иногда побуждающие действовать, а порой разрушающие и губительные.

















Сirque du Soleil с программой Crystal

Где: «Минск-Арена»
Когда: 8 февраля в 16.30 и 20.00 и 9 февраля в 13.30 и 17.00
Сколько: от 45 до 180 рублей

Подробности и билеты

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Теги: Минск
 
 
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Знаменитая канадская труппа Cirque du Soleil показала в Минске программу Crystal. Это первая за 35-летнюю историю цирка постановка на льду. Первый в Беларуси показ программы...
 
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