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Cirque du Soleil привез в столицу свое ледовое шоу. Завораживающие фото
Источник материала: Tut.by
Знаменитая канадская труппа Cirque du Soleil показала в Минске программу Crystal. Это первая за 35-летнюю историю цирка постановка на льду. Первый в Беларуси показ программы прошел в «Минск-Арене» вечером в пятницу, еще по два шоу
В центре сюжета Crystal — история смелой и чистой сердцем девушки, чье имя дало название представлению. Правда, о своей исключительности она еще не знает: перед зрителем предстает одинокая, но очень романтичная Кристалл. Она чувствует, что ее не понимают, да и сама она разучилась слушать себя.
Девушка решает, что от одиночества ее спасет любимое занятие — катание на коньках по зимнему озеру. Зов сердца не подводит героиню — она оказывается в мире, где ей предстоит пройти десятки испытаний, чтобы проверить себя и поверить в свою уникальность. Отражение Кристалл — более смелая и дерзкая девушка — становится проводником героини в сказочном мире. Ее цель — вдохновить Кристалл, пробудить в ней жажду творчества и приумножить веру в себя. Есть в истории и Тени, иногда побуждающие действовать, а порой разрушающие и губительные.
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Знаменитая канадская труппа Cirque du Soleil показала в Минске программу Crystal. Это первая за 35-летнюю историю цирка постановка на льду. Первый в Беларуси показ программы...
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