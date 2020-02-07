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«Это была дня нас тренировочная игра». «Ислочь» сыграла с футболистами «Минска»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские клубы продолжают подготовку к чемпионату Беларуси, который стартует 19 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Многие команды сейчас находятся на тренировочных сборах в теплых странах, где играют на натуральных полях. Дружина минского района «Ислочь» также отправится 12 февраля в Турцию.
Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:
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Новости Беларуси. Белорусские клубы продолжают подготовку к чемпионату Беларуси, который стартует 19 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Многие команды...
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