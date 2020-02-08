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По деревне шёл человек с кладом в руках. В Ветке нашли уникальную икону

08.02.2020 00:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 лет поисков. Сотрудники Ветковского музея нашли уникальную икону Никиты воина в житии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По деревне шёл человек с кладом в руках. В Ветке нашли уникальную икону

Латунный оклад, выполненный на рубеже 18-19 веков, вот уже 30 лет является одной из жемчужин музейной коллекции. Всё это время в Ветке не теряли надежду отыскать и саму икону. Сейчас музейным реставраторам предстоит колоссальная работа по восстановлению древней святыни.

В каком состоянии и где была найдена икона, узнал Александр Добриян.

По деревне шёл человек с кладом в руках. В Ветке нашли уникальную икону

Для музейных работников эта история началась в 89-м году. Во время экспедиции в Добрушский район прямо на встречу им по деревне шёл человек с настоящим кладом в руках. Правда, клад этот для местного жителя был ценен ровно настолько, сколько было в нём цветного металла.

По деревне шёл человек с кладом в руках. В Ветке нашли уникальную икону

 
Пётр Цалко, директор Ветковского музея старообрядчества и народных традиций им. Ф.Г. Шклярова:
Гэты аклад паступіў у музей у 1989 годзе, быў у страшным стане. Гэта была вялікая колькасць фрагментаў, якія нібы як скура былі сарваны з арыгінала іконы. Гэта твор мяжы 18-19 стагоддзяў. То бок ікона і аклад жылі разам. Заўсёды заставалася мара пабачыць, якая гэта ікона.

По деревне шёл человек с кладом в руках. В Ветке нашли уникальную икону

Мечта сбылась спустя три десятилетия. Во время работы в одной из частных коллекций удалось опознать ту самую икону Никиты воина в житии. Неожиданно для всех коллекционер просто подарил раритет музею.

По деревне шёл человек с кладом в руках. В Ветке нашли уникальную икону

 
Александр Добриян, корреспондент:
Радость от обретения уникального экспоната омрачает одно, но очень весомое обстоятельство. Икона сохранилась крайне плохо. В центре различим лик Никиты воина и фрагменты лишь 7 из 12 клейм, иллюстрирующих житие святого.

По деревне шёл человек с кладом в руках. В Ветке нашли уникальную икону

 
Ветку нередко называют старообрядческим Иерусалимом. На протяжении столетий поселение, основанное на белорусских землях староверами-беженцами из центральной России, было крупным культурным центром.

Здесь работали златокузнецы, переписчики книг, появилась собственная школа иконописи. Созданные ими произведения искусств, сегодня в прямом смысле слова на вес золота. 
 
Елена Карпенок, художник-реставратор Ветковского музея старообрядчества и народных традиций им. Ф.Г. Шклярова:
Первые мысли были: да, пострадала она очень сильно. Что сделать нужно? Убрать загрязнения поверхностные,  обработать доски, приклеить паволоку осетровым клеем, наложить левкас, зашлифовать, затонировать и лаком покрыть. Интересно будет увидеть конечный результат, когда видишь свою работу, удовлетворение получаешь душевное.

 По деревне шёл человек с кладом в руках. В Ветке нашли уникальную икону


На реставрацию уйдёт не меньше года. К слову, в музее не теряют надежду найти ещё одну икону, оклад которой также находится в экспозиции. Образ Успение Пресвятой Богородицы имеет такие же размеры, как и икона Никиты воина. Предположительно, позолоченные ризы этих икон были выполнены одним мастером и для одного храма. 

Люди в материале: Александр Добриян, Петр Цалко, Елена Карпенок
 
 
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Новости Беларуси. 30 лет поисков. Сотрудники Ветковского музея нашли уникальную икону Никиты воина в житии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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