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По деревне шёл человек с кладом в руках. В Ветке нашли уникальную икону
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 лет поисков. Сотрудники Ветковского музея нашли уникальную икону Никиты воина в житии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Латунный оклад, выполненный на рубеже 18-19 веков, вот уже 30 лет является одной из жемчужин музейной коллекции. Всё это время в Ветке не теряли надежду отыскать и саму икону. Сейчас музейным реставраторам предстоит колоссальная работа по восстановлению древней святыни.
Для музейных работников эта история началась в 89-м году. Во время экспедиции в Добрушский район прямо на встречу им по деревне шёл человек с настоящим кладом в руках. Правда, клад этот для местного жителя был ценен ровно настолько, сколько было в нём цветного металла.
Мечта сбылась спустя три десятилетия. Во время работы в одной из частных коллекций удалось опознать ту самую икону Никиты воина в житии. Неожиданно для всех коллекционер просто подарил раритет музею.
Здесь работали златокузнецы, переписчики книг, появилась собственная школа иконописи. Созданные ими произведения искусств, сегодня в прямом смысле слова на вес золота.
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Новости Беларуси. 30 лет поисков. Сотрудники Ветковского музея нашли уникальную икону Никиты воина в житии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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