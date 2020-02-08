Ученые назвали предположительное промежуточное звено коронавируса

Источник материала: Tut.by

Промежуточными переносчиками коронавируса нового типа могут быть панголины — млекопитающие, близкие к броненосцам и муравьедам. Об этом сообщили китайские ученые из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, передает «Синьхуа».



Фото: wildfor.life

Ученые проанализировали более 1 тыс. образцов метагеномов диких животных. Выяснилось, что штамм коронавируса в организме панголинов на 99% совпадает с тем, что был обнаружен ранее у заболевших людей. При этом специалисты отмечают, что панголины могут быть не единственными промежуточными переносчиками вируса.

Член исследовательской группы, профессор Юньи Шэнь отметил, что согласно предыдущим исследованиям источником нового коронавируса стали летучие мыши. Однако он утверждает, что люди вряд ли могли заразиться напрямую от этих животных, так как зимой они впадают в спячку.

«Поэтому наша задача — найти промежуточного переносчика, который „соединяет“ летучих мышей и людей», — сказал Шэнь. В конце января китайские ученые говорили, что человек мог заразиться новым коронавирусом от змеи.

В конце января специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы нового коронавируса на рынке морепродуктов в Ухане. Они собрали 585 образцов, 33 из которых показали положительный результат на вирус. Образцы взяли в киосках и мусоровозах в западной части рынка, где, по данным Центра, возникла инфекция. Ученые пришли к выводу, что источником коронавируса были животные, однако затруднились назвать конкретный вид. При этом новый коронавирус оказался на 90% похож на тот, который обнаружили у летучих мышей в Чжошуане в провинции Чжэцзян, отметили в Центре.

Кто такие панголины

Панголин — небольшое чешуйчатое млекопитающее, обитающее в отдельных регионах Африки и Азии. Хотя его часто описывают как животное, похожее на муравьеда или ленивца, в действительности у него больше общего с такими плотоядными животными, как волки и медведи.

При виде опасности панголин сворачивается в плотный клубок, чтобы защитить свой уязвимый живот, и становится практически недоступным для хищников. Однако это не спасает его от браконьеров. По данным Международного союза охраны природы, панголины — наиболее продаваемые дикие животные в мире. За последние десять лет в азиатских и африканских лесах было выловлено более 1 млн особей и продано в Китае и Вьетнаме, сообщила организация. Чешуя панголинов используется в нетрадиционной медицине и в модных украшениях, а их мясо считается деликатесом и пользуются большим спросом. Сейчас животное, которое находится на грани исчезновения.

Чтобы привлечь внимание всей мировой общественности к бедственному положению этого животного каждую третью субботу февраля отмечают Всемирный день защиты панголина .