Декретный отпуск идет в зачет пенсии?

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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— С 1998 по 2000 год находилась в отпуске по уходу за ребенком. Будет ли это время включено в мой страховой стаж при назначении пенсии по возрасту?

Ольга, г. Несвиж.

Отвечает начальник управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома Татьяна Толстик:

— В страховой стаж не засчитываются периоды учебы, военной службы, отпуска по уходу за детьми, получения пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшими 80-летнего возраста, периоды получения пособия по безработице, когда обязательные страховые взносы не уплачивались. Однако такие периоды учитываются в трудовой стаж для исчисления размера пенсии. Таким образом, если требуемый страховой стаж имеется и, соответственно, пенсия может быть назначена, то для исчисления размера этой пенсии будут учтены все вышеперечисленные периоды.

«НН».