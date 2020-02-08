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Не поступила ни в один театральный, стала музой Пугачевой и всю жизнь любила одного. История Ирины Муравьевой

08.02.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«В жизни все главное, нет ничего второстепенного!» — говорит Муравьева. И сама строго следует этому своему принципу. Для нее все было главным, она никогда не разбрасывалась по мелочам, но если уж бралась за что-то — делала на отлично. На ее счету нет сотен ролей в театре и кино, зато те, что есть, стали самыми любимыми у публики. Своего спутника жизни она выбрала один раз и навсегда — и этот союз оказался удивительно счастливым. Сегодня Ирина Муравьева празднует свой день рождения. Вспоминаем лучшие роли и интересные биографические факты из жизни этой прекрасной актрисы.

Родители Ирины познакомились в Берлине и сразу полюбили друг друга. Обстановка была не самой романтической: ее отправили туда силой, на принудительные работы, а он — доброволец, ушедший на фронт, пришел в столицу Германии вместе с советскими войсками. Шел 1945-й год. Вадим Муравьев освободил девушку из нацистского плена, и домой, в СССР, они вернулись уже вместе. Поженились и вскоре у них родилась девочка, а через полтора года — в феврале 1949-го — еще одна. Назвали Ириной.

Воспитание сестер было строгим, но «правильным» — будет вспоминать спустя много лет Ирина Вадимовна. Действительно, девочкам нельзя было приходить домой не вовремя, дружить с «дурной» компанией и лениться прилежно учиться. Зато все свое свободное время родители (особенно мама) посвящали им: водили в театры и музеи, возили на море и обшивали как принцесс.

«Родители были строгие. Я знала, что можно, и особенно — что нельзя, а нельзя было ничего. Можно было делать только то, что нужно: ходить в школу, заниматься музыкой, приносить хорошие отметки, дружить с хорошими девочками».

Строгость строгостью, но выбор будущей профессии родители полностью предоставили Ирине. А она мечтала быть актрисой. Однажды, будучи еще ученицей (между прочим, круглой отличницей), она рассказывала перед классом стихотворение «Мцыри» и внезапно почувствовала невероятное вдохновение. Ирина читала так, как будто проживала каждую строчку этого литературного произведения. А закончив, выбежала из класса и разрыдалась от пережитых эмоций. Уже тогда она поняла, что хочет выступать перед публикой. И стала проводить еще больше времени в кружке художественной самодеятельности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сегодня Ирина Муравьева празднует свой день рождения. Вспоминаем лучшие роли и интересные биографические факты из жизни этой прекрасной актрисы.
 
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