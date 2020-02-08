Шрайбман: Очередные провальные Сочи

Политический обозреватель Артем Шрайбман прокомментировал в своем телеграм-канале итоги встречи президентов Беларуси и России.





Ну что, очередные провальные Сочи. Скидку по газу мы не получили. Даже хуже. Минск считал цену 2018-2019 годов несправедливой.





И Россия с этим соглашалась, давая нам 0,5 млрд долларов перетаможки в год (6 млн тонн беспошлинной нефти). Это была типа компенсация. Теперь мы остаемся просто с прежней ценой.





По нефти никаких скидок. Рыночные цены и вперед. А правительство РФ "посодействует заключению контрактов". Телефон отдела продаж "Роснефти" дадут, наверное.









А по интеграции мы "продолжим консультации". Обратно отправив их на уровень правительства. Раз пятый за последний год. Дайте угадаю, потом правительства отправят на уровень президентов.





Если это был момент истины, то это конец старой модели дружбы и начало намного более прагматичных отношений.





P.S.: Простите, но о чем вообще можно интегрироваться с людьми, которые не знают, что каша на молоке вкуснее.



