ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шрайбман: Очередные провальные Сочи

08.02.2020 09:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политический обозреватель Артем Шрайбман прокомментировал в своем телеграм-канале итоги встречи президентов Беларуси и России.

Шрайбман: Очередные провальные Сочи
Фото: пресс-служба президента Беларуси
Политический обозреватель Артем Шрайбман прокомментировал в своем телеграм-канале итоги встречи президентов Беларуси и России.

Ну что, очередные провальные Сочи. Скидку по газу мы не получили. Даже хуже. Минск считал цену 2018-2019 годов несправедливой.

И Россия с этим соглашалась, давая нам 0,5 млрд долларов перетаможки в год (6 млн тонн беспошлинной нефти). Это была типа компенсация. Теперь мы остаемся просто с прежней ценой.

По нефти никаких скидок. Рыночные цены и вперед. А правительство РФ "посодействует заключению контрактов". Телефон отдела продаж "Роснефти" дадут, наверное.


А по интеграции мы "продолжим консультации". Обратно отправив их на уровень правительства. Раз пятый за последний год. Дайте угадаю, потом правительства отправят на уровень президентов.

Если это был момент истины, то это конец старой модели дружбы и начало намного более прагматичных отношений.

P.S.: Простите, но о чем вообще можно интегрироваться с людьми, которые не знают, что каша на молоке вкуснее.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический обозреватель Артем Шрайбман прокомментировал в своем телеграм-канале итоги встречи президентов Беларуси и России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прощай, Volkswagen Passat
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика