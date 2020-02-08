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Жительница Гродненского района сама себе продлила больничный. Возбуждено уголовное дело

08.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Жительница Гродненского района сама себе продлила больничный. Возбуждено уголовное дело

24-летняя женщина предъявила по месту работы справку о временной нетрудоспособности.

У сотрудника отдела кадров предприятия возникли сомнения в подлинности документа. Он предположил, что дата выхода на работу может быть исправлена, и сообщил в милицию, рассказывают в управлении Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области. Установить истину помогла судебная техническая экспертиза, пишет «Перспектива».

В ходе ее проведения экспертом-криминалистом Слонимского межрайонного отдела ГКСЭ установлено, что в содержание рукописной записи, обозначающей дату, в графе «Заключение о трудоспособности» действительно вносились изменения. Первоначальная цифра была изменена: двойка превратилась в тройку, соответственно больничный продлился на один день. В отношении женщины Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 380 УК Республики Беларусь.

– На первый взгляд безобидное исправление может иметь серьезные юридические последствия. Экспертам нередко поступают на исследование подобные документы, в которых впоследствии выявляются признаки подделки. Как бы ни старались недобросовестные граждане, для экспертов определить «фальшивку» не составляет большого труда, – отмечают в УГКСЭ по Гродненской области. – Не стоит забывать, что подделка медицинских справок, как и других документов, является уголовно наказуемым преступлением.

rgazeta.by
 
 
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24-летняя женщина предъявила по месту работы справку о временной нетрудоспособности. У сотрудника отдела кадров предприятия возникли сомнения в подлинности...
 
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