Массовые беспорядки на границе Казахстана и Кргызстана













Департамент полиции Жамбылской области сообщает, что силами полиции конфликт в Кордайском районе локализован, ситуация находится под контролем.









Следственным управлением Департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса (Хулиганство). Устанавливаются зачинщики и участники конфликта, говорится в сообщении ведомства.





При этом, представители ДП не указали причины драки, а также не комментировали информацию о том, что ее участники были представители разных национальностей.





Казахстанское село Масанчи является приграничным. Находится у границы с Кыргызстаном. С городом Токмок его разделяет река Чу.