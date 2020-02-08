﻿ Массовые беспорядки на границе Казахстана и Кргызстана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Массовые беспорядки на границе Казахстана и Кргызстана

08.02.2020 08:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В селе Масанчи Кордайского района Жамбыльской области Казахстана произошла драка. В соцсетях утверждается, что конфликт произошел на межнациональной почве.




Департамент полиции Жамбылской области сообщает, что силами полиции конфликт в Кордайском районе локализован, ситуация находится под контролем.


Следственным управлением Департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса (Хулиганство). Устанавливаются зачинщики и участники конфликта, говорится в сообщении ведомства.

При этом, представители ДП не указали причины драки, а также не комментировали информацию о том, что ее участники были представители разных национальностей.

Казахстанское село Масанчи является приграничным. Находится у границы с Кыргызстаном. С городом Токмок его разделяет река Чу.
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В селе Масанчи Кордайского района Жамбыльской области Казахстана произошла драка. В соцсетях утверждается, что конфликт произошел на межнациональной почве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая напасть: около 200 человек заразились норовирусом в казино в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика