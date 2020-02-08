ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая напасть: около 200 человек заразились норовирусом в казино в США

08.02.2020 08:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ограничить распространение заболевания сразу не удалось, поэтому теперь инфекция распространяется внутри общества.


Фото: pixabay.com
В Луизиане 200 человек заразились норовирусом

Не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском Лейк-Чарльзе в штате Луизиана, сообщает местный телеканал WVUE.
 
Речь идет о произошедшей на прошлой неделе вспышке заболевания в казино L'Auberge. 
 
Медики отметили, что вирус очень заразен. 
 
Норовирус (другие названия – вирус Норуолк (Норфолк) – назван так в честь города, где был в 1972 году впервые выделен) является одной из самых распространенных причин желудочно-кишечных инфекций вирусного происхождения. 
 
Норовирус отличается высокой заразностью и устойчивостью, способен вызывать целые эпидемии. Вирус передается от человека к человеку. Начинается как ОРВИ, основные симптомы – головная боль, рвота или тошнота. 
 
Иммунитет после перенесенной инфекции не стойкий, сохраняется от полугода до двух лет, в течение этого времени можно заболеть другим штаммом норовируса.
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничить распространение заболевания сразу не удалось, поэтому теперь инфекция распространяется внутри общества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Туркменистана назначил своего сына министром промышленности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика