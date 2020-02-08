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Трамп уволил посла США в ЕС

08.02.2020 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гордон Сондленд дал показания в ходе процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп уволил посла в ЕС Гордона Сондленда, давшего показания на слушаниях в ходе процесса импичмента, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление диппредставителя.
 
"Я благодарен президенту Трампу за предоставленную мне возможность служить, государственному секретарю Майку Помпео за его постоянную поддержку, а также профессионалам миссии США в Европейском Союзе", - отметил Сондленд.
 
Издание считает, что причиной увольнения являются показания посла в рамках импичмента.


Ранее сообщалось, что из Белого дома уволили эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который дал показания против Трампа в рамках процедуры импичмента, пишет korrespondent.net

Напомним, 5 февраля сенаторы признали невиновным Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.
 
 
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Гордон Сондленд дал показания в ходе процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
 
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