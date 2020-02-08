Трамп уволил посла США в ЕС

сообщает The New York Times со ссылкой на заявление диппредставителя. Президент США Дональд Трамп уволил посла в ЕС Гордона Сондленда, давшего показания на слушаниях в ходе процесса импичмента,The New York Times со ссылкой на заявление диппредставителя.

"Я благодарен президенту Трампу за предоставленную мне возможность служить, государственному секретарю Майку Помпео за его постоянную поддержку, а также профессионалам миссии США в Европейском Союзе", - отметил Сондленд.

Издание считает, что причиной увольнения являются показания посла в рамках импичмента.









korrespondent.net Ранее сообщалось, что из Белого дома уволили эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который дал показания против Трампа в рамках процедуры импичмента, пишет





Напомним, 5 февраля сенаторы признали невиновным Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.



