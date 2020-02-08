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Дубровенцы удостоены звания «Человек года Витебщины»

08.02.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенцы удостоены звания «Человек года Витебщины»

На Витебшине живет добрая, глубокая по сути своей традиция — в начале февраля чествовать достойных людей, тех, кто по итогам прошедшего года добился наилучших результатов во всех сферах народнохозяйственного комплекса.
Промышленность, сельское хозяйство, культура, образование, наука, здравоохранение, бизнес, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, общественная деятельность, защита Отечества — во всех отраслях работают люди, чей трудовой путь может и должен служить примером, являться предметом гордости всей страны.
Вчера в Витебске состоялась церемония награждения лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины». Среди награжденных представители Дубровенского района.
Почетное звание «Человек года Витебщины» присвоено:

Дубровенцы удостоены звания «Человек года Витебщины»

 

САБИТОВУ Фариду Халитовичу — директору общества с ограниченной ответственностью «М-1 компани», Дубровенский район (в номинации «Промышленность, торговля и услуги, финансовая деятельность, малый и средний бизнес»);

 

 

 

 

 

 

 

Дубровенцы удостоены звания «Человек года Витебщины»

 

КУЛЕШОВУ Александру Ивановичу — водителю погрузчика филиала Дубровенское ДРСУ № 108 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия ”Витебскоблдорстрой“ (в номинации «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, строительство и архитектура, топливно-энергетический комплекс, связь, транспорт и коммуникации»);

 

 

 

 

 

 

 

Дубровенцы удостоены звания «Человек года Витебщины»

 

 

КОКШЕ Александру Михайловичу — милиционеру девятого взвода третьей оперативной роты отряда милиции особого назначения главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, мастеру спорта Республики Беларусь международного класса по самбо и дзюдо, члену Национальной команды Республики Беларусь по борьбе самбо (в номинации «Социальная сфера (социальная защита населения, культура, образование, наука, спорт, здравоохранение, молодежь)»).

 
Теги: Витебск
 
 
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На Витебшине живет добрая, глубокая по сути своей традиция — в начале февраля чествовать достойных людей, тех, кто по итогам
 
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