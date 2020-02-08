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Пинская библиотека №3 отметила 50 лет

08.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Библиотечные полвека отмечает филиал № 3 городской централизованной библиотечной системы.

Если заглянуть в 1970 год, то он откроется перед нами строительством в Западном микрорайоне развернулось строительство самого лучшего по тем временам жилого комплекса, с первыми девятиэтажками. И как здесь не обойтись без очага культуры! А зажигали его заведующая библиотекой Н.Подскальская и библиотекарь Т.Плешко. Татьяна Ивановна вспоминает, с каким энтузиазмом приступили к работе, сколько было забот, ведь прибавлялось новоселов, а еще читателей на льнозаводе, молочном комбинате, в «хлебный городок», куда приходилось носить книги.

Более 15 лет возглавляла библиотеку Нина Гавриловна Подскальная. Благодаря ей книжный фонд вырос в 20 раз. Она сформировала прекрасные тематические собрания литературоведческой направленности и изданий по искусству. Еще одна из ярких личностей поколения романтиков и беззаветных тружеников на ниве культуры - специалист высочайшей квалификации - Людмила Никитична Садовец, которая руководила библиотекой 23 года. На протяжении многих лет особую, добрую, домашнюю атмосферу создавали ее сотрудники. Мария Коледа, Татьяна Плешко, Надежда Базака, Елена Волянская, Наталья Зотова, Татьяна Малащицкая, Елена Дёмина, Татьяна Домбровская, Татьяна Лисейская - библиотекари с открытой душой, они всегда готовы были помочь советом и поделиться с читателями своими знаниями.

Сегодня в филиале сложился коллектив таких же творческих людей, влюбленных в свою профессию. Заведует библиотекой Валентина Дымар. На абонементе радушно встречает читателей Наталья Багмет, в читальном зале - Марина Король. Библиотека обслуживает более 2000 человек. Ее завсегдатаями являются Александр Зубкович, Александр Лысенко, Анатолий Богатко, Иван Конончук, Таисия Климчук, Елена Остапенко, Павел Березин, Галина Стрелец. В когорте активных читателей - Андрей Давыдовский, Марина Башенкова, Татьяна Кохнюк, Светлана Шоломицкая, Людмила Кухарчук, Наталья Логиновских, Наталья Пискунович, Елена Ероменко, Иван Фастович, Светлана Шалайда, Елена Шашкова, Елена Морозова, Елена Шамшурова, Владимир Жогальский, София Мельничук.

За интересными книжками сюда стайками устремляется учащиеся из ближайших учреждений образования. И здесь есть увлеченные, серьезные читатели, среди которых библиотекари отмечают Тамару Стрижоус, Анну Володько, Дарью и Варвару Созонович (СШ № 1), Мирославу Врадинскую, Елизавету Филипову (гимназия № 3). Есть еще одна замечательная категория пользователей - как читающие семьи. Их со временем меньше не становится. Дружными, талантливыми, читающими, отзывчивыми называют семьи Скуратович, Гордиевич, Литвинчук, Гладких, Стасько, Татусь, Мемех.

Визитной карточкой библиотеки остается клуб по интересам «Данко». Пожалуй, это самое давнее из постоянно и активно действующих объединений любителей книг и искусств в городе. В основном его участники, читатели с 15-20-летним стажем, в их числе Татьяна Курилкина, Александра Ковалева, Анна Козел, Вера Кохно, Любовь Татусь, Вера Человейчук, Таисия Лукаш, Мария Капустина, Нина Иванова, Тамара Хворова, Лидия Мацукевич, Людмила Витязь, Ольга Радецкая, Галина Ким, Валентина Маланичева, Александра Бринчук.

…Может быть, в череде больших юбилеев, включенных в календари важных городских событий, порой теряются памятные даты в истории библиотечных филиалов. Действительно, работников в них немного, по три-пять человек. Но ведь не только сотрудниками живут библиотеки, но и читателями. Сегодня филиал № 3 собирает своих друзей и ветеранов труда на свой праздник. Пусть принесенный Данко свет всегда остается с вами!

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
Фото и фоторепродукция автора
 
 
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Библиотечные полвека отмечает филиал № 3 городской централизованной библиотечной системы. Если заглянуть в 1970 год, то он откроется перед нами строительством в...
 
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