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Литовский депутат: граница с независимой Беларусью – это уже граница и с Россией
Источник материала: Партизан
Литовские спецслужбы опубликовали ежегодный отчет об угрозах национальной безопасности.
В тексте много раз упоминается Беларусь, пишет
Линас Линкявичюс посетил Беларусь после долгого публичного спора относительно будущего БелАЭС. Самого проблемного момента, по крайней мере перед журналистами, министры не обсуждали. Глава МИД Литвы встретился с Владимиром Макеем и премьером Сергеем Румасом. Главное заявление, прозвучавшее со стороны Линкявичюса: Литва готова присоединиться к долгосрочным поставкам углеводородов в Беларусь.
Комментирует белорусский политолог Андрей Егоров:
«Если Беларусь будет переходить на альтернативные поставки нефти, то для нас коридор через Литву и Клайпедский порт является очень важным, тем более что Беларусь владеет частью Клайпедского порта, есть хорошая инфраструктура перевозки сырья. Экономически это выгодно для Литвы и потенциально хорошо для Беларуси. Но, с другой стороны, не понятно, альтернативные поставки будут организованы или нет».
Пока не известно, будут ли вопросы поставок углеводородов увязывать с вопросом БелАЭС. По словам депутата литовского парламента Лауринаса Касчюнаса, эти темы, безусловно, нужно рассматривать в пакете. Вместе с тем после очередной поездки главы Беларуси в Сочи все договоренности о путях альтернативной нефти могут потерять актуальность.
Говорит Лауринас Касчюнас, вице-председатель комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы:
«Мы пытались улучшить отношения уже не один раз. Но в итоге все идет по сценарию Лукашенко, он находит какое-то решение с Россией, и ни Литва, ни ЕС ему уже не нужны. Надо понять, что он играет с нами, а не мы с ним».
К тому же литовцы, как никто другой, понимают риски, которые несет зависимость от России в энергетической сфере.
Комментирует Жигимантас Павилёнис, депутат Сейма Литвы:
«Самый главный вывод, к которому мы пришли за 30 лет: не делайте [совместно] с россиянами ничего в энергетике, так как этот путь ведет к потере суверенитета. Мы это не поняли сразу, мы продали свои газовые и нефтяные сети России и начали платить самую большую цену в Европе за этот «бизнес». И потом поняли, что необходимо сделать все возможное, чтобы создать альтернативы».
Но если говорить о конкретных договоренностях, пока на повестке дня – только белорусско-литовский бизнес-форум, который ожидается в середине мая. И, что символично, пройдет в Клайпеде.
Литовский политолог Марюс Лавринавичюс пока видит диалог ради диалога:
«Этот диалог вызывает много разговоров здесь, в Литве, он не противоречит ни белорусским, ни литовским интересам, но главный вопрос остается: что этот диалог дает?»
Отсутствие диалога частично объясняет доклад Департамента государственной безопасности Литвы, который в Вильнюсе презентовали параллельно с визитом министра Линкявичюса в Минск. Много страниц в документе посвящено угрозам безопасности Литвы, которые исходят от Беларуси.
Прежде всего в докладе речь идет о зависимости Минска от Москвы по целому ряду вопросов: от финансовой сферы, до энергетики и военного сотрудничества с Кремлем.
Продолжает Лауринас Касчюнас:
«Я не стал бы говорить об опасности из Беларуси, это проблема рисков. Беларусь, формально независимая страна, в милитарной сфере очень интегрирована с РФ, мы понимаем, что 600 км нашей границы – это не только граница с независимой Беларусью, это уже граница с Беларусью и Россией».
Кстати, среди рекомендаций спецслужб, которые они дают местным чиновникам, – не посещать нашей страны. По оценкам экспертов, может существовать риск похищения для дальнейшего обмена по линии обвиняемых в шпионаже. После дела украинца Павла Гриба, которого россияне похитили в Гомельской области, сценарий кажется не таким уж нереалистичным.
Комментирует Александр Сытин из Центра политических исследований Северной и Восточной Европы, Россия:
«Я думаю, с Беларусью практически та же ситуация, что и с Украиной. Большое количество белорусов, которые занимают государственные и окологосударственные должности, на самом деле если не прямые, то аффилированные сотрудники российских спецслужб».
По словам собеседника «ПроСвета», это та проблема, которую уже решили балтийские страны, которую в последние годы решают в Украине и за которую даже не брались в Беларуси. Впрочем, все, с кем пообщались журналисты «ПроСвета», соглашаются: разговоры об угрозах из Беларуси – это отпечаток чрезмерно тесного сотрудничества с Россией. Напрямую от Минска не идет никаких угроз. А вот союз Беларуси с Россией вызывает критику и со стороны наших соседей, и даже Александра Лукашенко.
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Литовские спецслужбы опубликовали ежегодный отчет об угрозах национальной безопасности.
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