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Вести Вороновщины

08.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вести Вороновщины

С днем рождения, МООП!

5 февраля, накануне Дня молодежных отрядов охраны правопорядка, гостей принимала первичная организация ОО «БРСМ» Полецкишской средней школы. Ребята стали участниками открытого диалога о роли общественных добровольцев в охране правопорядка в приграничных населенных пунктах, который провели первый секретарь районного комитета молодежной организации Наталья Метелица и заместитель начальника  пограничной заставы «Дробишуны» Олег Кравцов.

Пополнившим ряды МООП юношам были вручены удостоверения.

На сегодняшний день в Вороновском районе действует два молодежных отряда охраны правопорядка, в них состоят более полусотни школьников.

«Боярин» себя зарекомендовал

Новый год ОАО «Вороновская сельхозтехника» начало с укрепления партнерских связей с Россией. По договоренности с руководством Юрьев-Польского района делегация предприятия провела презентацию производимой техники для  председателей сельскохозяйственных организаций. В этот российский регион уже продано несколько прицепов марки «Боярин», один из них — грузоподъемностью 25 тон с адаптером — «прибыл» незадолго до встречи. Интерес постоянных покупателей будет способствовать дальнейшему продвижению продукции вороновского предприятия на российском рынке.  

Стихия похозяйничала

Февраль начался с сюрпризов погоды. Кроме аномально высоких зимних температур, усилился ветер. Его порывы стали причиной обрыва линий электропередачи и падения деревьев в Вороновском районе.

В воскресенье утром около д. Якубовцы Мисевичского сельсовета упавшее дерево оборвало провод высоковольтной линии. На восстановление энергоснабжения в аг. Мисевичи аварийно-ремонтной бригаде Вороновского РЭС понадобилось несколько часов. В этот же день вблизи д. Виганцы Радунского сельсовета  упавшее дерево вновь испытало на прочность провода ВЛ-10 кВ. Обрыва не произошло, электричество в близлежащие деревни энергетики подали в течение часа.

Вечером вороновские спасатели по вызову выезжали в Переганцевский сельсовет, чтобы убрать с проезжей части упавшую сосну.


Вести Вороновщины

ОСВОД предостерегает

С наступилением краткосрочного похолодания  поверхности водоемов могут покрыться тонким слоем льда. Но рыбакам лучше воздержаться от попытки выйти на сомнительной прочности ледяную гладь. Велик риск погибнуть в результате утопления или холодового шока, который наступает через 15-20 минут после попадания в ледяную воду. Лучше остаться без улова, но здоровыми и живыми.  Безопасной для выхода на лед считается его толщина не менее 7 см.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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С днем рождения, МООП! 5 февраля, накануне Дня молодежных отрядов охраны правопорядка, гостей принимала первичная организация ОО «БРСМ» Полецкишской средней школы....
 
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