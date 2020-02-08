Дорожную карту трансграничной туристической территории разрабатывают Беларусь и Польша

Источник материала: Виртуальный Брест

В национальном парке "Беловежская пуща" 6-7 февраля состоялось заседание рабочей группы по развитию трансграничного туризма Беларуси и Польши, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк.





Белорусские и польские специалисты встретились для разработки дорожной карты туристической территории Беловежской пущи. Она охватывает часть Каменецкого, Пружанского и Свислочского районов, а также Подлясского воеводства. В частности, документ предполагает продолжение проекта "АвгустВело". Его вторая часть получила название "БеловежаВело". Маршрут пролегает между пограничным переходом "Переров" и Свислочью, его протяженность составляет около 70 км.

Также во время заседания достигнута договоренность о создании в национальном парке "Беловежская пуща" и Беловежском национальном парке единого трансграничного инфоцентра. Инициатива направлена на укрепление взаимодействия между сотрудниками охраняемых территорий и повышение информированности туристов о проводимых мероприятиях с белорусской и польской сторон.

"Мы договорились об общем календаре мероприятий на 2020 год. В плане - более 40 событий. Обсудили организацию общего старта туристического сезона в Беловежской пуще. Предполагается провести его в мае в виде шоу, в котором будут задействованы обе стороны пущи", - рассказал Денис Никитюк.

Специалисты уделили внимание маркетингу Беловежской пущи для туристов третьих стран - Западной Европы, Азии, Северной Америки.

Национальный парк "Беловежская пуща" в прошлом году посетили около 573,3 тыс. туристов, из них 85,1 тыс. иностранцев. Число гостей по сравнению с 2018 годом увеличилось почти на 10%.