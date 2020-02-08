ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Съездил на курорт! Лукашенко покинул Сочи даже без выхода к прессе

08.02.2020 10:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кремль намерен создать блокаду, резко ухудшить обстановку в Беларуси.

Съездил на курорт! Лукашенко покинул Сочи даже без выхода к прессе
Переговоры Путина и Лукашенко завершились ничем. 
Желание Кремля устранить Лукашенко уже просто невозможно скрывать. Он - ключевое препятствие в вопросе аннексии Беларуси, и препятствие неустранимое, пишет известный российский блогер Эль-Мюрид.

Поэтому Кремль намерен создать блокаду, резко ухудшить обстановку в Беларуси и на этой волне снести Лукашенко, посадив вместо него какого-нибудь послушного местного классово близкого кремлевской братве уголовника, который подпишет всё, что пришлют из Москвы. Один-в-один попытка повторить то, что не получилось до конца на Украине. То есть, дважды несудимого Януковича все-таки со второго раза пропихнули, а дальше было известно что.

По мнению Кремля, в этот раз всё будет иначе, а в качестве гарантии от белорусского майдана расчет на то, что после смещения Лукашенко долго тянуть не будут и захватят Беларусь, не дожидаясь отката.

Трудно сказать, насколько расчет верен, но Гитлер тоже, видимо, на что-то рассчитывал, вот только не учел, что четверть населения Беларуси в итоге либо подалось в партизаны, либо оказывало им всю необходимую помощь.


Теперь у Лукашенко выбор предельно очевиден - даже сдача его уже не спасет, злопамятные кремлевские полит.карлики не забудут его отказа от поглощения. Выбор между суверенитетом (уж каким есть) или капитуляцией.

Самое интересное, что теперь у Лукашенко появляется возможность прийти к власти второй раз. Первый раз он пришел, символизируя ностальгию по разрушенному Советскому Союзу, и задержался. Задержался до состояния, когда белорусы уже с трудом его начинают терпеть. Но теперь он может стать символом национального сопротивления просто потому, что других нет. А значит - на образе внешнего врага снова получить легитимность и мандат от народа. Причем враг-то совершенно реальный - российский империализм мало чем отличается от гитлеровского фашизма, а его белорусы уже проходили. И очень хорошо запомнили, напоминать не надо.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кремль намерен создать блокаду, резко ухудшить обстановку в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белпочта» повышает тарифы на международные отправления с 12 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика