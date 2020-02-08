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Александра Романовская завоевала золото этапа КМ по фристайлу в США
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла золото в акробатике на КМ в американском горнолыжном курорте Дир-Вэлли.
Романовская
Ещё одна белорусская спортсменка расположилась на 13 месте с результатом 72,45 балла.
Среди мужчин первые места
Из белорусских спортсменов лучшим стал Максим Густик (91,01), занявший седьмое место. Павел Дик и Дмитрий Мазуркевич находятся на 14 и 24 строчках соответственно.
Напомним, в декабре 2019 года Романовская выиграла серебро на этапе КМ в Китае.
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Новости Беларуси. Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла золото в акробатике на КМ в американском горнолыжном курорте Дир-Вэлли. ...
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