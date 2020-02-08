ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Романовская завоевала золото этапа КМ по фристайлу в США

08.02.2020 11:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла золото в акробатике на КМ в американском горнолыжном курорте Дир-Вэлли. 

Романовская набрала 106,74 балла, обеспечив себе отрыв более чем на 20 баллов. Серебро взяла американская спортсменка Меган Ник (83,89), третью строчку заняла австралийка Эбби Уилкокс (81,78). 

Александра Романовская: «Фристайл делает меня счастливой» 

Александра Романовская завоевала золото этапа КМ по фристайлу в США
Фото: twitter.com/FISfreestyle 

Ещё одна белорусская спортсменка расположилась на 13 месте с результатом 72,45 балла. 

Среди мужчин первые места взяли россиянин Максим Буров (139,00), швейцарец Ноэ Рот (126,91) и ещё один российский спортсмен Илья Буров (123,98). 

Из белорусских спортсменов лучшим стал Максим Густик (91,01), занявший седьмое место. Павел Дик и Дмитрий Мазуркевич находятся на 14 и 24 строчках соответственно. 

Александра Романовская завоевала золото этапа КМ по фристайлу в США
Фото: twitter.com/FISfreestyle 

Напомним, в декабре 2019 года Романовская выиграла серебро на этапе КМ в Китае.

Спортсменка набрала 93,44 балла – здесь подробности

Люди в материале: Александра Романовская, Меган Ник, Эбби Уилкокс, Максим Буров, Ноэ Рот, Илья Буров, Максим Густик, Павел Дик, Дмитрий Мазуркевич
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла золото в акробатике на КМ в американском горнолыжном курорте Дир-Вэлли.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Саулюс Сквернялис: страны Балтии близки к общему решению не покупать электроэнергию с БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика