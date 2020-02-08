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Саулюс Сквернялис: страны Балтии близки к общему решению не покупать электроэнергию с БелАЭС
Источник материала: Партизан
Латвия, Литва и Эстония официально откажутся от покупки электроэнергии с Белорусского атомной электростанции в Островце.
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Премьер-министры стран Балтии в пятницу обсудили в Таллине развитие электроэнергетического рынка Балтийских стран. "Отрадно, что мы близки к общей позиции Балтийских стран не покупать электроэнергию с небезопасной БелАЭС", – сказал С. Сквернялис для пресс-релиза по итогам встречи. Премьер не сомневается, что будет найдено решение об импорта электроэнергии из третьих стран.
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Латвия, Литва и Эстония официально откажутся от покупки электроэнергии с Белорусского атомной электростанции в Островце.
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