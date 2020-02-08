Среди самых популярных в Беларуси книг - биография южнокорейской поп-группы, белорусский любовный роман и интригующий «Ни сы»

Топ-5 самых популярных в мире книг за последние полвека
- Библия. Книгу перевели на тысячи языков мира и продали общим тиражом почти 4 миллиарда.
- «Цитаты Мао Цзэдуна», написанные бывшим правителем Китайской Народной Республики, содержат 427 цитат и были проданы тиражом 820 миллионов экземпляров.
- «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг. За 20 лет поттериана разошлась тиражом 400 миллионов экземпляров и даже опередила «Властелина колец».
- «Властелин колец» Толкина. Роман-эпопея про хоббита Фродо Бэггинса стал популярен во всем мире, его купили 103 миллиона раз.
- 5.«Алхимик» Пауло Коэльо, принесший автору мировую славу, вышел тиражом общим тиражом 65 миллионов экземпляров. Историю пастуха Сантьяго, который искал приснившиеся ему египетские сокровища, перевели на 67 языков мира и прочитали в 117 странах.
«БЕЛКНИГА»: НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - БЕЛОРУССКИЙ ЛЮБОВНЫЙ РОМАН
Свой рейтинг популярности «Белкнига» составляет ежегодно. В этом году в топе оказались не только новинки 2019-го, но и бессменные лидеры. Радует, что среди них много белорусских авторов.
Для нас такой рейтинг - регулярная практика, - рассказывают в «Белкниге». - Есть книги и авторы, которые не первый год в рейтинге. Например, в 2018 году «Три товарища» была на 7-м месте, «Гарри Поттер» на русском языке - на 9-м, «Гэта Беларусь, дзетка!» - на 8-м, а «Ночь» Мартиновича - на 4-м.
1 Наталья Батракова «Бесконечность любви, бесконечность печали. Книга вторая»
4 тысячи экземпляров романа самой романтичной белорусской писательницы Натальи Батраковой смели с полок за 11 дней со дня релиза! Главные герои «Бесконечности» - журналистка и бизнесмен, которые строят свою любовь, переживают предательство и учатся прощать.
2 Джоан Роулинг «Гары Потэр і філасофскі камень»
Релиз белорусского перевода первой части поттерианы состоялся 14 декабря, и всего за 18 дней книга стала одной из самых продаваемых.
3 Иван Крук, Оксана Котович «Золотые правила народной культуры»
Здесь есть все о приметах, обрядах и традициях белорусов: от заговоров против зубной боли до объяснений, почему красивые люди рождаются в четверг, а невезучие - в среду.
4 Владимир Леонтьев «Букварь для дошкольников»
Красочный и милый букварь 2019 года выпуска для самых маленьких поможет отличать гласные и согласные буквы алфавита, собирать их в слова и затем - научиться читать.
5 Марта Чернова, Мария Черякова «Гэта Беларусь, дзетка!»
В отличие от типичного путеводителя по Беларуси эта книга более душевная и шутливая и точно не даст уснуть от обилия исторических фактов. Например, иностранцу объяснят определения белорусских слов вроде «ссобойка» или «лазня».
6 «Беларусь приглашает=Belarus welcomes»
Самый обычный иллюстрированный путеводитель по Беларуси с готовыми маршрутами путешествий, историей достопримечательностей и важными для иностранцев адресами и телефонами.
7 Эрих Мария Ремарк «Три товарища»
Еще одному бессмертному лидеру продаж по всему миру скоро стукнет 85 лет, но он не теряет популярности.
8 Виктор Мартинович «Мова»
Первую изданную в 2014 году тысячу экземпляров лингвистического боевика Виктора Мартиновича раскупили за недели. Небывалый успех для белорусской литературы!
9 «Залатая скарбонка. Хрэстаматыя для дашкольнікаў»
Книга включает 416 страниц сказок и других произведений художественной литературы для детей разных возрастов.
10 Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
Бессмертный булгаковский роман замыкает десятку книг, за которыми белорусы приходят в магазины «Белкниги».
Оz: В ПОИСКАХ СПОСОБОВ ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
Первые места топа самых популярных книг в 2019 году в магазинах сети oz.by оккупировали книги по саморазвитию.
- В последнее время читатели больше интересуются жанром нон-фикшн, чем художественной литературой. Особенно популярны книги по психологии и ЗОЖ, а бестселлерами часто становятся книги, авторы которых - звезды Instagram и YouTube. Также в списке постоянных лидеров продаж - научно-популярная литература, например, книга «Sapiens. Краткая история человечества» держится в бестселлерах на протяжении нескольких лет. Сохраняется тренд на литературу медицинской тематики, наши клиенты часто интересуются такими книгами как «Человек Противный. Зачем нашему безупречному телу столько несовершенств» и «Неестественные причины». В нашем топе за 2019 год сразу две книги на эту тему, - рассказали нам в Оz.
- «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»
Бестселлер по саморазвитию с «соленым юмором» (так указано в описании), вышедший в 28 странах тиражом в 1 млн экземпляров.
- «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»
Вопреки ожиданиям, распиаренный психолог Михаил Лабковский практических советов по избавлению от проблем в книге не дает. Его излюбленный прием - эфемерные советы вроде «Хочешь быть свободным - будь им».
- «Будет больно: история врача, ушедшего из профессии на пике карьеры»
В британском бестселлере 2017 года молодой врач рассказывает о жизни и работе, где есть место диагнозам-головоломкам, дежурствам, забавным случаям из практики, победам и горьким поражениям.
- «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо»
Американский блогер 35 лет от роду через истории жизненных провалов (как своих, так и известных людей) объясняет, почему полезно отложить гиперуверенность в себе и начать «делать хоть что-нибудь».
- «Sapiens. Краткая история человечества»
Сейчас израильский писатель-футуролог Юваль Ной Харари, продавший свыше 30 млн экземпляров своих книг, - один из самых влиятельных мыслителей мира, а его прогнозы даже провоцируют серьезные общественно-политические скандалы.
- Благие знамения
Мегапопулярность фэнтэзи-романа в 2019 году вполне объяснима: по книге недавно вышел британско-американский мини-сериал.
- «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии»
Британский нейрохирург Генри Марш предельно искренне раскрывает свою внутреннюю борьбу как медика и простого человека, рассказывает о работе с онкологическими больными Украины и праве на эвтаназию.
- «Гравити Фолз. Дневник 3»
От книги в восторге все дети, посмотревшие одноименный сериал (а от него, в свою очередь, - все критики). Еще бы, ведь в фантастической истории открываются секреты, не раскрытые в сериале!