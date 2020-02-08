Среди самых популярных в Беларуси книг - биография южнокорейской поп-группы, белорусский любовный роман и интригующий «Ни сы»

Источник материала: Ивьевский край

Топ-5 самых популярных в мире книг за последние полвека





Библия. Книгу перевели на тысячи языков мира и продали общим тиражом почти 4 миллиарда. «Цитаты Мао Цзэдуна», написанные бывшим правителем Китайской Народной Республики, содержат 427 цитат и были проданы тиражом 820 миллионов экземпляров. «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг. За 20 лет поттериана разошлась тиражом 400 миллионов экземпляров и даже опередила «Властелина колец». «Властелин колец» Толкина. Роман-эпопея про хоббита Фродо Бэггинса стал популярен во всем мире, его купили 103 миллиона раз. 5.«Алхимик» Пауло Коэльо, принесший автору мировую славу, вышел тиражом общим тиражом 65 миллионов экземпляров. Историю пастуха Сантьяго, который искал приснившиеся ему египетские сокровища, перевели на 67 языков мира и прочитали в 117 странах.

«БЕЛКНИГА»: НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - БЕЛОРУССКИЙ ЛЮБОВНЫЙ РОМАН

Свой рейтинг популярности «Белкнига» составляет ежегодно. В этом году в топе оказались не только новинки 2019-го, но и бессменные лидеры. Радует, что среди них много белорусских авторов.

Для нас такой рейтинг - регулярная практика, - рассказывают в «Белкниге». - Есть книги и авторы, которые не первый год в рейтинге. Например, в 2018 году «Три товарища» была на 7-м месте, «Гарри Поттер» на русском языке - на 9-м, «Гэта Беларусь, дзетка!» - на 8-м, а «Ночь» Мартиновича - на 4-м.





1 Наталья Батракова «Бесконечность любви, бесконечность печали. Книга вторая»

4 тысячи экземпляров романа самой романтичной белорусской писательницы Натальи Батраковой смели с полок за 11 дней со дня релиза! Главные герои «Бесконечности» - журналистка и бизнесмен, которые строят свою любовь, переживают предательство и учатся прощать.

2 Джоан Роулинг «Гары Потэр і філасофскі камень»

Релиз белорусского перевода первой части поттерианы состоялся 14 декабря, и всего за 18 дней книга стала одной из самых продаваемых.

3 Иван Крук, Оксана Котович «Золотые правила народной культуры»

Здесь есть все о приметах, обрядах и традициях белорусов: от заговоров против зубной боли до объяснений, почему красивые люди рождаются в четверг, а невезучие - в среду.

4 Владимир Леонтьев «Букварь для дошкольников»

Красочный и милый букварь 2019 года выпуска для самых маленьких поможет отличать гласные и согласные буквы алфавита, собирать их в слова и затем - научиться читать.

5 Марта Чернова, Мария Черякова «Гэта Беларусь, дзетка!»

В отличие от типичного путеводителя по Беларуси эта книга более душевная и шутливая и точно не даст уснуть от обилия исторических фактов. Например, иностранцу объяснят определения белорусских слов вроде «ссобойка» или «лазня».





6 «Беларусь приглашает=Belarus welcomes»

Самый обычный иллюстрированный путеводитель по Беларуси с готовыми маршрутами путешествий, историей достопримечательностей и важными для иностранцев адресами и телефонами.

7 Эрих Мария Ремарк «Три товарища»

Еще одному бессмертному лидеру продаж по всему миру скоро стукнет 85 лет, но он не теряет популярности.

8 Виктор Мартинович «Мова»

Первую изданную в 2014 году тысячу экземпляров лингвистического боевика Виктора Мартиновича раскупили за недели. Небывалый успех для белорусской литературы!

9 «Залатая скарбонка. Хрэстаматыя для дашкольнікаў»

Книга включает 416 страниц сказок и других произведений художественной литературы для детей разных возрастов.

10 Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

Бессмертный булгаковский роман замыкает десятку книг, за которыми белорусы приходят в магазины «Белкниги».

Оz: В ПОИСКАХ СПОСОБОВ ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Первые места топа самых популярных книг в 2019 году в магазинах сети oz.by оккупировали книги по саморазвитию.

- В последнее время читатели больше интересуются жанром нон-фикшн, чем художественной литературой. Особенно популярны книги по психологии и ЗОЖ, а бестселлерами часто становятся книги, авторы которых - звезды Instagram и YouTube. Также в списке постоянных лидеров продаж - научно-популярная литература, например, книга «Sapiens. Краткая история человечества» держится в бестселлерах на протяжении нескольких лет. Сохраняется тренд на литературу медицинской тематики, наши клиенты часто интересуются такими книгами как «Человек Противный. Зачем нашему безупречному телу столько несовершенств» и «Неестественные причины». В нашем топе за 2019 год сразу две книги на эту тему, - рассказали нам в Оz.

«НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»

Бестселлер по саморазвитию с «соленым юмором» (так указано в описании), вышедший в 28 странах тиражом в 1 млн экземпляров.





«Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»

Вопреки ожиданиям, распиаренный психолог Михаил Лабковский практических советов по избавлению от проблем в книге не дает. Его излюбленный прием - эфемерные советы вроде «Хочешь быть свободным - будь им».

«Будет больно: история врача, ушедшего из профессии на пике карьеры»

В британском бестселлере 2017 года молодой врач рассказывает о жизни и работе, где есть место диагнозам-головоломкам, дежурствам, забавным случаям из практики, победам и горьким поражениям.

«Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо»

Американский блогер 35 лет от роду через истории жизненных провалов (как своих, так и известных людей) объясняет, почему полезно отложить гиперуверенность в себе и начать «делать хоть что-нибудь».

«Sapiens. Краткая история человечества»

Сейчас израильский писатель-футуролог Юваль Ной Харари, продавший свыше 30 млн экземпляров своих книг, - один из самых влиятельных мыслителей мира, а его прогнозы даже провоцируют серьезные общественно-политические скандалы.





Благие знамения

Мегапопулярность фэнтэзи-романа в 2019 году вполне объяснима: по книге недавно вышел британско-американский мини-сериал.

«Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии»

Британский нейрохирург Генри Марш предельно искренне раскрывает свою внутреннюю борьбу как медика и простого человека, рассказывает о работе с онкологическими больными Украины и праве на эвтаназию.

«Гравити Фолз. Дневник 3»

От книги в восторге все дети, посмотревшие одноименный сериал (а от него, в свою очередь, - все критики). Еще бы, ведь в фантастической истории открываются секреты, не раскрытые в сериале!