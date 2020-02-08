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В Беларуси собрали 55 тыс подписей за запрет «ЛГБТ-пропаганды»: что будет дальше
Источник материала: KYKY>
Католики, православные и протестанты собрали 55 тысяч подписей под петицией «против ЛГБТ-пропаганды среди детей и молодежи» в Беларуси. Об этом сказал архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич,
Сбор подписей, судя по всему, организовала католическая молодежная миссия «Чистое сердце». Немало католиков не поддержали ее идею, потому что просто не поняли смысла инциативы и то, как выглядит «ЛГБТ-пропаганда». Ответ попытался дать ксендз Сергей Доброгост: пример «ЛГБТ-пропаганды» содержится в мультсериале «Губка Боб» (SpongeBob SquarePants). Сам священник его не смотрел, но знает, что в сериале есть эпизод, где два персонажа мужского пола усыновляют ребенка. По мнению Доброгоста, «Губку Боба» стоит показывать с возрастными ограничениями – и напоминанием о том, что он «содержит сцены ЛГБТ-отношений».
Так или иначе, петицию пообещали направить в администрацию президента. Сейчас ведутся переговоры с православной церковью, чтобы устроить совместную передачу.
Тадеуш Кондрусевич верит, что «идеология ЛГБТ прорывается в школы и университеты»; он также заявил, что к нему лично приходят гомосексуалы, которые просят изменить их жизнь: «с помощью священника, церкви, исповеди, причастия человек сдерживается». Что касается сексуальной ориентации, то Кондрусевич убежден, что ее можно «вылечить с божьей помощью».
Он сослался на американское исследование, которое якобы гласит, что человека в большей степени определают не генетические особенности, а влияние культурной среды. Что это за исследование, никто не знает. В сентябре 2019-го мы
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