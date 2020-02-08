В Беларуси собрали 55 тыс подписей за запрет «ЛГБТ-пропаганды»: что будет дальше

Источник материала: KYKY

Католики, православные и протестанты собрали 55 тысяч подписей под петицией «против ЛГБТ-пропаганды среди детей и молодежи» в Беларуси. Об этом сказал архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, пишет «Свобода» со ссылкой на БелаПАН.

Сбор подписей, судя по всему, организовала католическая молодежная миссия «Чистое сердце». Немало католиков не поддержали ее идею, потому что просто не поняли смысла инциативы и то, как выглядит «ЛГБТ-пропаганда». Ответ попытался дать ксендз Сергей Доброгост: пример «ЛГБТ-пропаганды» содержится в мультсериале «Губка Боб» (SpongeBob SquarePants). Сам священник его не смотрел, но знает, что в сериале есть эпизод, где два персонажа мужского пола усыновляют ребенка. По мнению Доброгоста, «Губку Боба» стоит показывать с возрастными ограничениями – и напоминанием о том, что он «содержит сцены ЛГБТ-отношений».

Так или иначе, петицию пообещали направить в администрацию президента. Сейчас ведутся переговоры с православной церковью, чтобы устроить совместную передачу.

Тадеуш Кондрусевич верит, что «идеология ЛГБТ прорывается в школы и университеты»; он также заявил, что к нему лично приходят гомосексуалы, которые просят изменить их жизнь: «с помощью священника, церкви, исповеди, причастия человек сдерживается». Что касается сексуальной ориентации, то Кондрусевич убежден, что ее можно «вылечить с божьей помощью».

Он сослался на американское исследование, которое якобы гласит, что человека в большей степени определают не генетические особенности, а влияние культурной среды. Что это за исследование, никто не знает. В сентябре 2019-го мы писали о крупном эксперименте с полумиллионом человек в США и Британии, результаты которого опубликовали в научном журнале Science. Ученым удалось доказать, что сексуальная ориентация имеет генетическую подоплеку, хотя и не определяется одним конкретным геном.