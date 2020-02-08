Ветеран из Минска был самым молодым героем СССР, приглашенным в Кремль за наградой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Герой Советского Союза Василий Сергеевич Мичурин «Золотую звезду» получил еще в Советско-финскую войну. В Великую Отечественную дошел до Берлина. Ветерану – 103 года, но главные сражения помнит в деталях. В Минске в гостях у героя побывал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

«Приехали в Ленинград, построили нас. И маршем в направлении Финляндии», – вспоминает Василий Мичурин. Воспоминаниями Василия Мичурина можно озвучить всю советско-финскую военную хронику. Те бои ветеран прошел от начала и до конца. Поэтому и эти кадры для него знакомы. Холодный февраль 1940 года, Василий Сергеевич на передовой. Проволока, мины, доты. Через долину смерти шли на врага. «Саперную лопату дали. 90 патронов, противогаз. Хорошие шинели, брюки ватные, куртки ватные, шапки», – рассказал Герой Советского Союза.

Василий Сергеевич вспоминает, как в один из дней противник пошел в наступление. К утру на передовой в живых остались только двое – пулеметчик Мичурин и его товарищ, который подносил патроны. Каждые несколько минут приходилось отстреливаться от врага. Так выдержали несколько атак и не дали окружить батальон.

За этот подвиг Мичурин получил звезду героя в 23 года. И стал самым молодым, приглашенным в Кремль за высокой наградой. Ее вручал председатель президиума Верховного совета Михаил Калинин. «Прикрепляет мне звезду, орден Ленина, они на штифтах были. И говорит: Василий Сергеевич имеет слово. И я испугался. Но потом взял себя в руки. Поблагодарил Михаила Ивановича Калинина, Сталина», – сказал ветеран.

В его жизни были еще подвиги. На Советско-финской войне служба героя не закончилась. Великая Отечественная застала курсанта Мичурина под Минском. И с первого дня войны ему пришлось пройти по фронтовым дорогам. Освобождал Барановичи, Брест и Гомель. Дошел до Варшавы и Берлина. Закончилась война для солдата 13 мая в Праге. Боевые награды достались большой ценой. «До сих пор осколок около вены, нельзя операцию делать, но он засалился, боли нет», – рассказал Василий Сергеевич.

После войны Василий Мичурин служил в Германии, потом вернулся в Беларусь – работал в ветеранских организациях Минска. Сегодня Василию Сергеевичу – 103 года. Подводит здоровье. Поэтому на памятные мероприятия ветеран не ходит. Однако часто пересматривает фотографии военных и послевоенных лет, где был молодым и таким смелым. И главное, не напрасно.