ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ветеран из Минска был самым молодым героем СССР, приглашенным в Кремль за наградой

08.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Герой Советского Союза Василий Сергеевич Мичурин «Золотую звезду» получил еще в Советско-финскую войну. В Великую Отечественную дошел до Берлина. Ветерану – 103 года, но главные сражения помнит в деталях. В Минске в гостях у героя побывал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

«Приехали в Ленинград, построили нас. И маршем в направлении Финляндии», – вспоминает Василий Мичурин. Воспоминаниями Василия Мичурина можно озвучить всю советско-финскую военную хронику. Те бои ветеран прошел от начала и до конца. Поэтому и эти кадры для него знакомы. Холодный февраль 1940 года, Василий Сергеевич на передовой. Проволока, мины, доты. Через долину смерти шли на врага. «Саперную лопату дали. 90 патронов, противогаз. Хорошие шинели, брюки ватные, куртки ватные, шапки», – рассказал Герой Советского Союза.

Василий Сергеевич вспоминает, как в один из дней противник пошел в наступление. К утру на передовой в живых остались только двое – пулеметчик Мичурин и его товарищ, который подносил патроны. Каждые несколько минут приходилось отстреливаться от врага. Так выдержали несколько атак и не дали окружить батальон.

За этот подвиг Мичурин получил звезду героя в 23 года. И стал самым молодым, приглашенным в Кремль за высокой наградой. Ее вручал председатель президиума Верховного совета Михаил Калинин. «Прикрепляет мне звезду, орден Ленина, они на штифтах были. И говорит: Василий Сергеевич имеет слово. И я испугался. Но потом взял себя в руки. Поблагодарил Михаила Ивановича Калинина, Сталина», – сказал ветеран.

В его жизни были еще подвиги. На Советско-финской войне служба героя не закончилась. Великая Отечественная застала курсанта Мичурина под Минском. И с первого дня войны ему пришлось пройти по фронтовым дорогам. Освобождал Барановичи, Брест и Гомель. Дошел до Варшавы и Берлина. Закончилась война для солдата 13 мая в Праге. Боевые награды достались большой ценой. «До сих пор осколок около вены, нельзя операцию делать, но он засалился, боли нет», – рассказал Василий Сергеевич.

После войны Василий Мичурин служил в Германии, потом вернулся в Беларусь – работал в ветеранских организациях Минска. Сегодня Василию Сергеевичу – 103 года. Подводит здоровье. Поэтому на памятные мероприятия ветеран не ходит. Однако часто пересматривает фотографии военных и послевоенных лет, где был молодым и таким смелым. И главное, не напрасно.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Василий Сергеевич Мичурин получил «Золотую звезду» еще в Советско-финскую войну, когда ему было 23.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси собрали 55 тыс подписей за запрет «ЛГБТ-пропаганды»: что будет дальше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика