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В Калинковичах мужчина обстрелял чужой BMW из обреза

08.02.2020 11:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Калинковичах мужчина обстрелял чужой BMW из обреза
УВД Гомельского облисполкома

Мужчина рассказал, что накануне ночью неизвестный, находясь на неохраняемой стоянке, повредил две правые двери, задние стекла, обшивку сидения и левой двери его автомобиля «BMW X-5».

Оперативники установили, что неизвестный повредил авто с помощью огнестрельного оружия. Об этом свидетельствовали вмятины на дверях, оставленные дробью.

В результате отработки ряда версий удалось выйти на 41-летнего местного жителя. Вскоре удалось найти и оружие – гладкоствольный обрез стрелок прятал в подвале дома.

Причины поступка выясняются. Материалы проверки переданы в Калинковичский РОСК для дачи правовой оценки и установления всех обстоятельств дела, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. 

В Калинковичах мужчина обстрелял чужой BMW из обреза
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29 января 2020 года в оперативно-дежурную службу Калинковичского РОВД обратился местный житель.
 
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