В Калинковичах мужчина обстрелял чужой BMW из обреза

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина рассказал, что накануне ночью неизвестный, находясь на неохраняемой стоянке, повредил две правые двери, задние стекла, обшивку сидения и левой двери его автомобиля «BMW X-5».

Оперативники установили, что неизвестный повредил авто с помощью огнестрельного оружия. Об этом свидетельствовали вмятины на дверях, оставленные дробью.

В результате отработки ряда версий удалось выйти на 41-летнего местного жителя. Вскоре удалось найти и оружие – гладкоствольный обрез стрелок прятал в подвале дома.