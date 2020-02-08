В Калинковичах мужчина обстрелял чужой BMW из обреза

Мужчина рассказал, что накануне ночью неизвестный, находясь на неохраняемой стоянке, повредил две правые двери, задние стекла, обшивку сидения и левой двери его автомобиля «BMW X-5».
Оперативники установили, что неизвестный повредил авто с помощью огнестрельного оружия. Об этом свидетельствовали вмятины на дверях, оставленные дробью.
В результате отработки ряда версий удалось выйти на 41-летнего местного жителя. Вскоре удалось найти и оружие – гладкоствольный обрез стрелок прятал в подвале дома.
Причины поступка выясняются. Материалы проверки переданы в Калинковичский РОСК для дачи правовой оценки и установления всех обстоятельств дела, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.