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Депутаты, наконец, озадачились тем, что наказания не соразмерны нарушениям

08.02.2020 11:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты обращают внимание на несоразмерность административной ответственности некоторым правонарушениям.

Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания, председатель Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич.

«Все депутаты очень активно вовлечены в эту работу (по совершенствованию мер административной ответственности. — Прим. БЕЛТА). Выезжая в свои избирательные округа, они получают обратную связь от граждан, бизнеса, местных органов власти. Поступают различные предложения, исходя из реальной, повседневной жизни», — сказал Валерий Мицкевич.

Среди прочего депутаты ставят вопрос о несоразмерности ответственности содеянному. К примеру, люди на опушке леса, вблизи дачных участков оборудовали место отдыха, поставили скамейку. Однако за уничтожение лесной подстилки, плодородного слоя почвы соответствующий контролирующий орган может наложить штраф. «Тот вред, который причинен в данном случае, по мнению депутатов, несоразмерен ответственности. Таких примеров достаточно много, — сказал Валерий Мицкевич. — Есть предложения и по усилению ответственности. Их необходимо обсуждать, потому что жизнь многообразна. Предстоит очень острая дискуссия».

Распоряжением президента Беларуси для подготовки предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана комиссия. Комиссия продолжает изучать мнения государственных органов и организаций, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях либо являющихся регуляторами соответствующих общественных отношений, а также граждан и субъектов хозяйствования.

По словам Валерия Мицкевича, поступило очень много предложений — от либерализации ответственности до усиления каких-либо ее видов, введения новых. «Возможно, будут новые подходы, исходя из степени общественной значимости тех или иных правоотношений», — сказал он.
 
 
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Депутаты обращают внимание на несоразмерность административной ответственности некоторым правонарушениям.
 
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