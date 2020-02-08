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Финляндия планирует начать промышленную добычу урана

08.02.2020 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Финляндии выдало разрешение государственной горнодобывающей компании Terrafame на добычу урана в регионе Кайнуу (Kainuu) в восточной части страны.

Согласно лицензии, на руднике компании в Соткамо (Sotkamo) можно будет производить до 250 тонн урана в год, сообщил портал телерадиовещания Yle.

По данным портала, в настоящее время ни в одном государстве Евросоюза не добывают уран, и Финляндия может стать единственной добывающей из стран ЕС.

Центр ядерной и радиационной безопасности STUK уже прошлым летом вынес решение о том, что препятствий для осуществления планов компании по добыче урана с точки зрения ядерной и радиационной безопасности нет.


Компания Terrafame, которая занимается в основном добычей никеля и цинка, сообщила, что для запуска уранового завода потребуется около года. Однако сроки могут быть сдвинуты, если Финский союз охраны природы обжалует решение правительства в Высшем административном суде.

Уран перерабатывается в топливо для атомных электростанций. В Финляндии работают четыре атомных реактора, которые вырабатывают 35% от общего объема производимой в стране электроэнергии.
 
 
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Правительство Финляндии выдало разрешение государственной горнодобывающей компании Terrafame на добычу урана в регионе Кайнуу (Kainuu) в восточной части страны.
 
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