В Литве хотят ввести второй государственный язык. Английский?

— Сегодня литовский язык есть лишь у одного государства — Литвы. Этот государственный язык должен занимать ясное место и научиться «общаться» с другими языками. Это значит, что он ни с каким из языков не конкурирует, он выше других. Я бы одобрил такую позитивную дискриминацию. Рядом есть языки нацменьшинств, которые говорят на них, у них есть право на свою культуру, образование, —глава комиссии по литовскому языку DELFI.