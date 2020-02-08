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Поздравления с днём рождения

08.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Поздравления с днём рождения

Когда листва на Несвиж полетела,

Все люди спали, город весь затих.

Со мной на встречу поспешила мама –

О том и напишу один душевный стих.

 

Ты помнишь – Гейсика, и я в кроватке,

И мама рядом, и покой…

Твой голос, мама, бесконечно сладкий,

Как-будто ангелы беседуют со мной.

 

Родные и заботливые руки,

Уста всё колыбельную поют.

Твои окутывают душу звуки,

С тобой спокойно. И уют.

Поздравления с днём рождения

И пусть за окнами деревья отшумели –

Так хорошо, уютно в колыбели…

 

Потом шаги училась делать без поддержки,

И бегать, и колени разбивать.

А ты за мною пристально следила,

Но я, конечно, не могла об этом знать.

 

Ты вспоминаешь часто, улыбнувшись,

Шальные годы, я росла.

Двоих поднять ведь непосильно было,

Любой вопрос решала, как могла.

 

Наш мир жесток и я об этом знаю.

Стервятники, куда ни глянь, клюют.

Всю мерзость от меня ты отметала,

А я всегда бегу, туда, где ждут…

 

Где пахнет супом, добротой и лаской,

Приду израненной, обиженной на мир.

И мир тотчас покажется мне сказкой,

Ты, мама – главный в мире ориентир!

 

Так хочется к Вселенной обратиться

И попросить, чтоб счастлив был навек

(и пусть подольше жизнь его продлиться)

Мой самый главный в жизни человек!

 

С Днем рождения, мамочка!

 

 

 


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Когда листва на Несвиж полетела, Все люди спали, город весь затих. Со мной на встречу поспешила мама – О том
 
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