Поздравления с днём рождения

Когда листва на Несвиж полетела,
Все люди спали, город весь затих.
Со мной на встречу поспешила мама –
О том и напишу один душевный стих.
Ты помнишь – Гейсика, и я в кроватке,
И мама рядом, и покой…
Твой голос, мама, бесконечно сладкий,
Как-будто ангелы беседуют со мной.
Родные и заботливые руки,
Уста всё колыбельную поют.
Твои окутывают душу звуки,
С тобой спокойно. И уют.
И пусть за окнами деревья отшумели –
Так хорошо, уютно в колыбели…
Потом шаги училась делать без поддержки,
И бегать, и колени разбивать.
А ты за мною пристально следила,
Но я, конечно, не могла об этом знать.
Ты вспоминаешь часто, улыбнувшись,
Шальные годы, я росла.
Двоих поднять ведь непосильно было,
Любой вопрос решала, как могла.
Наш мир жесток и я об этом знаю.
Стервятники, куда ни глянь, клюют.
Всю мерзость от меня ты отметала,
А я всегда бегу, туда, где ждут…
Где пахнет супом, добротой и лаской,
Приду израненной, обиженной на мир.
И мир тотчас покажется мне сказкой,
Ты, мама – главный в мире ориентир!
Так хочется к Вселенной обратиться
И попросить, чтоб счастлив был навек
(и пусть подольше жизнь его продлиться)
Мой самый главный в жизни человек!
С Днем рождения, мамочка!