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Кто на хоккей и футбол?

08.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В жесточайшей борьбе хоккейная команда «Пинские ястребы» завершает серию домашних матчей.

7 февраля состоится последняя встреча с ХК «Могилев». Ожидается, что это будет для нашей команды самый напряжений матч второго этапа экстралиги. В понедельник «Ястребы» сумели противостоять одному из лидеров группы оршанскому «Локомотиву» и даже до середины игры вели в счете 3:1. Гости добились ничьи только за полторы минуты до завершения основного времени. В буллитах хозяева льда оказались результативней – 4:3. Три победы подряд. Но в следующем поединке с «Химиком» новополочане забросили пять безответных шайб. Шокирующий контраст.

Что же будет, когда сойдутся «Ястребы» и «Львы»?

*  *  *

Начало предсезонных тренировочных игр анонсировала футбольная команда «Волна-Пинск».

Первый спарринг состоится 9 февраля с командой ДЮСШ № 3 (U-18) в манеже академии футбола. На выезде и дома «бело-синие» планируют провести товарищеские матчи с НФК «Крумкачы», футбольными клубами «Смолевичи», «Арсенал», «Гранит», «Лида», «Ивацевичи», а также брестским «Динамо-2». Возможно, еще будут встречи с командами высшей лиги. Подробности на сайте: www.fcvolna-pinsk.by.

Константин МИХАЙЛОВ
 
Теги: Могилев
 
 
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В жесточайшей борьбе хоккейная команда «Пинские ястребы» завершает серию домашних матчей. 7 февраля состоится последняя встреча с ХК «Могилев». Ожидается, что...
 
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