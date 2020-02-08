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По продажам автомобилей Беларусь в Европе на 4-м месте с конца

08.02.2020 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным российского агентства "Автостат", на 1000 автомобилей в 2019 году в Беларуси было продано 6 автомобилей. Меньше машин в Европе продается лишь в Болгарии, Украине и Молдове.

Причиной столь низкой позиции Беларуси в рейтинге возможно является то, что "Автостат" считал лишь продажи новых авто. 

В Литве таких продаж на 1000 человек в 2019 году было зафиксировано 17, в Польше - 15, в России - 11, в Латвии - 9, в Беларуси - 6, а в Украине - 2. 

Лидером рейтинга стал Люксембург, где за весь прошлый год на 1000 человек было продано 90 новых автомобилей. Далее с заметным отставанием следует Бельгия (48 шт.). Немного ей уступает Германия (43 шт.), которая является крупнейшим авторынком Европы. Результаты Дании, Австрии, Швейцарии, Словении, Швеции, Великобритании, Франции, Исландии и Италии составляют от 30 до 40 единиц.

Беларусь и в прошлые годы была одним из аутсайдеров европейского рынка автобилизации. 

В то же время, как сообщал Thinktanks.by, по количеству автомобилей на душу населения в мире Беларусь смотрится вполне респектабельно, пишет thinktanks.by

Наша страна занимает по данному показателю 49 место из 192 рассматриваемых стран и находится в рейтинге между Россией и Малайзией.

За 2019 год продажи новых иномарок в Беларуси выросли на 22% и составили 64 500 автомобилей.
 
 
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По данным российского агентства "Автостат", на 1000 автомобилей в 2019 году в Беларуси было продано 6 автомобилей. Меньше машин в Европе продается лишь в Болгарии,...
 
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