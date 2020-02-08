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Около 300 заявок из 40 стран поступили на литературный конкурс «Нашей Победе — 75!»

08.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Около 300 заявок из 40 стран поступили на литературный конкурс «Нашей Победе — 75!»

Около 300 заявок из 40 стран поступили на международный литературный конкурс «Нашей Победе — 75!», сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец на полях XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки.

«Конкурс проводится Министерством информации, Союзом писателей Беларуси, Общественной Палатой Союзного государства. На него пришло уже около 300 заявок из 40 стран, в том числе из России, США, Франции, Сербии. Прием заявок завершится 1 апреля. Итоги мы планируем подвести накануне 9 мая. Победителей ожидают награды, а всех участников — соответствующие сертификаты», — рассказал Николай Чергинец.

По его словам, значение писателей в сохранении правды о войне и ее героях велико. «Мы не должны позволить распространиться лживым утверждениям о событиях Великой Отечественной. Роль писателей в том, чтобы правда всегда была на поверхности», — отметил председатель объединения.

Конкурс проводится в трех номинациях: рассказ (не более пяти страниц), стихи (не более трех произведений), эссе (не более трех страниц). В нем могут участвовать все желающие, независимо от возраста, места жительства и гражданства. Допустимо представлять работы в соавторстве (не более трех человек, указывать все контактные данные обязательно).

Принимаются только ранее не опубликованные произведения на русском или белорусском языках. Публикацией считается обнародование в любом виде, включая размещение в интернете. Работы принимаются с пометкой «на конкурс». С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства информации.

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года — «Беларусь — открытая книга». Почетным гостем книжной выставки выступает Российская Федерация, центральным экспонентом — США.

Сегодняшняя программа форума будет особенно интересна родителям и детям, которые смогут принять участие в многочисленных мероприятиях и презентациях детской литературы. Пройдут театрализованные постановки по книгам различных авторов, интерактивные чтения, литературные квесты, мастер-классы, состоится дискуссия с демонстрацией новых форматов книг. Будут также подведены итоги акции «Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть Беларусь через 10 лет», организаторами которой являются Министерство информации и Министерство образования. Пятый день выставки завершится награждением участников книжного форума за лучшие экспозиции.

https://www.belta.by/

 
 
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Около 300 заявок из 40 стран поступили на международный литературный конкурс «Нашей Победе — 75!», сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Союза писателей...
 
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